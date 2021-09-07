氣炸鍋退燒？行家點名「1家電」秒取代：功能一樣卻更便宜

主打操作簡單又能變化出各種料理的氣炸鍋，近年來成了廚房新寵，吸引許多家庭購買。一位網友指出，之前多家廠牌跟進推出氣炸鍋，但現在這些品牌很少被提及，好奇問「是風潮過了就不玩了嗎？」引發討論。

一位網友在《PTT WomenTalk》板以「是不是有些氣炸鍋品牌消失了？」為題發文表示，去年氣炸鍋超級夯，一堆牌子跟風推出同類型產品，但現在這些品牌越來越少被提及，問「是風潮過了就不玩了嗎？真是有點好奇大家怎麼看？」

貼文引發討論，許多人認為「正常啊，市場飽和了」、「就跟風完砍產線啊」、「被神話的難用東西，尤其是跟風便宜貨」、「大家一頭熱來分一杯羹，然後賺飽了就走」、「用一次就沒用了，那一台有夠大占空間」。

另有網友點出，氣炸鍋「跟烤箱、水波爐很像」，但「炫風式烤箱便宜太多功能又一樣，重點是烤的容量又更大」、「烤箱烤的好吃多了，氣炸鍋超難吃」、「跟烤箱有87%像的東西，我媽看購物台買了一台，擺了兩年現在還沒拆開」、「好用，但容量太小只能當輔助，覺得25公升烤箱直接解決一餐比較好」。

雖然對氣炸鍋的批評不少，但還是有支持者出聲相挺，「還是覺得很好用」、「買到現在還在用，除了體積大以外，其實還蠻好用的」、「我用飛X浦的換到第三台了…，容量夠一家三口用，效率比烤箱好」、「我加入氣炸鍋社團，我看大家還是玩得很開心欸」、「我自己是覺得很方便，簡單煮一餐」。