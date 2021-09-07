助理小妹改用「外送平台訂便當」他不滿變貴 網：自己去買吧

自從有了外送平台，生活變得更便利。無論上班族看到中午太陽太大不想出門？或是工作忙不完沒時間出門，都不要緊，只需要滑滑手機，美味餐點就送上門。很多人很依賴外送平台，但因為平台抽成的關係，外送餐點的定價都會比原來要貴上一些。

有位網友在ptt女孩板抱怨，說人資助理小妹之前都打電話幫同事訂便當，但小妹後來改用外送平台，不再直接打電話給店家訂餐，但這樣一來就出現價差。之前直接跟店家叫便當，雞腿飯大約100元，但透過平台訂餐雞腿飯就變成135元。原po覺得，明明就可以省錢，小妹這樣太偷懶，同事們都要多付錢很不划算，甚至想跟老闆建議，多付掉的金額從人資小妹薪水扣。

po文一出，網友炸鍋，「嫌貴就不要訂，我沒錢才自己帶」、「之前公司行政幫訂便當，同事們要求愈來愈多，行政說訂便當不是她義務，之後那些愛嘴的人只好自己訂便當」、「麻煩別人了，當然以她方便的方式為主，不然自己去買就好啦，還可以挑菜配菜」、「幫你訂便當還被嫌，自己不會訂？」

不少人認為這是台灣職場文化，確實常要助理處理雜事，「一堆人太氣了吧，訂便當這種小事不讓助理做不然讓老闆做？」、「小公司本來就這樣」。

也有人認為工作應畫分清楚，「當初面試時有說工作內容包含幫訂便當？」、「人家沒義務幫你，謝謝」、「人資訂便當，那誰要做人資的工作」、「你打電話去訂不就解決了」、「人資助理是幫人資處理事情，幫忙不等於義務好嗎」、

有些人也分享不同做法，「我們公司是輪流訂便當，訂便當要小心不要賠錢，是一個高技能的工作」、「我們都是老闆在訂便當，老闆出錢，你們要不要連署這個？」、「你不要跟著訂，自己走路去買，省錢運動」。有人挺小妹，「她只是用比較高的成本，來換比較高的效率完成工作」。