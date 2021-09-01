全職媽媽每月生活費僅9千 她想工作遭老公反對

夫妻有了孩子後，雙方都需要做點犧牲並在溝通後有所共識。一名網友當全職媽媽已一年，老公月薪6萬7，每月存1萬8當買房基金、給公婆8000元、給原po和女兒的生活費12500元，但原po認為不夠用想出去上班，卻被對方回絕，令她相當無奈，於是想問問網友們的想法。

一名網友在Dcard「結婚版」發文，她當全職媽媽已一年，老公月薪有6萬7，每月堅持存1萬8做為買房基金，住公婆家沒有車貸及房貸，但每月給公婆8000元，每月則給原po和女兒總共12500元，其餘家庭保險及車險都是老公在負責，而原po的生活費中9000元要付電話費及其他個人生活開銷，3500元則是要付女兒的奶粉費、消耗品、衣物等等，還有載小孩出門的油費及停車費。

但原po認為她和女兒的生活費不夠用，但老公卻表示，「怎麼會不夠用？」，認為她是亂花才沒錢，但老公自己一個月8000元，但三餐都吃軍中，只有放假才吃外面，還有放假、收假的交通費，雖然原po很想上班，但老公卻不想把小孩給公婆帶，怕觀念不同起爭執，又不想上托嬰，令原po相當無奈，於是想問問網友們的想法及建議。

網友紛紛表示，「6萬7要三個人+孝親+存，本來就很吃緊⋯我個人會要上班啦，不喜樂受制於人，明明自己有能力的」、「為什麼他不讓你上班你就要聽他的？你希望讓他給你合理的生活費，他有認真聽嗎⋯」、「覺得可以溝通，至少給妳一半薪水，不然9,000跟3,500只是妳支付生活的開銷，妳對家庭的付出跟勞動呢？先生是賺錢養家，妳是靠勞動撐起整個家」、「看到這種文章真的讓人害怕結婚生小孩」、「6萬7扣ㄧ扣還有兩萬出頭在哪」。

有網友則建議，「如果你覺得女兒以後的花費增加，建議你記帳（留發票），然後跟先生提高女兒的費用」、「妳想上班就給公婆帶，睜一隻眼閉一隻眼，因為妳老公有給公婆8千了，這樣可以省不少錢。買房要兩人一起努力，這種育兒小事，妳只要尊重公婆育兒觀念就能省很多，也能多一份薪水」。

原po最後也表示，老公也看到這篇文章，之後有聊了一下並取得共識了，也很感謝各位的留言。