郵差先生留「暖心紙條」他見內容嚇瘋 網直呼：一定要給嘉獎！

天氣炎熱，外頭高溫讓人待不住，不過有些職業像是郵差、警察、工人因為要工作的關係，不得不在外四處奔波，相當辛苦。近日有一名網友分享，一位郵差先生在忙碌之餘，還特別抽空寫了一張「提醒紙條」給他，見到內容後讓他很感動「希望長官看到一定要特別勉勵一下這位暖心的員工」。

郵差先生留下貼心的字條，請住戶們要小心花園裡有蛇。 圖／爆料公社二社 網友在臉書「爆料公社二社」寫道，下班回家看到了一張紙條，上面寫著「住戶你好，我是郵差，有一條蛇(中等)爬進花園，請小心」，這個貼心的舉動，讓他看了很感動，覺得處處有溫暖，希望該郵局(應該是竹北郵局)的長官看到一定要特別勉勵一下這位有心的員工。

此文一出也破萬人按讚，其他網友看了也直呼「感謝熱心郵差」、「貼心！他大可以直接走掉，但他選擇提醒，或許真的可以因為他的提醒，讓大家多一分注意，而減少了傷害，在花園感覺毛小孩或孩子都容易碰到」、「一定要給這個郵差嘉獎，我個人是給他1000分」、「優秀！快表揚這位好郵差」、「現在郵差工作超重，還願意提醒真的很有心，好人有好報」。

不過也有人疑問「等等，都沒有人關心蛇到哪去了嗎(怕)」、「重點是蛇呢？」、「不是呀，花園有蛇欸」、「重點您是不是遺忘了那條蛇」、「溫暖歸溫暖，重點是蛇吧」、「我想知道結果蛇有抓到嗎？」、「我比較關心蛇後續行蹤」。

原po也補充，事後有利用郵局的意見箱線上系統回報這件善舉，之後也接到了竹北郵局打來的電話，表示有公開的表揚了該位郵務先生，也感謝原po將善舉公開，希望這種善良的氛圍能影響更多人，對於蛇的行蹤，則沒有多加回應。