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機車把手多一根「L型」桿子作何用？內行人曝功能：能夠救命

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發現有機車右邊油門把手上有一根L型的桿子，讓他相當好奇有什麼用途。 圖／翻攝自PTT
一名網友發現有機車右邊油門把手上有一根L型的桿子，讓他相當好奇有什麼用途。 圖／翻攝自PTT

在台灣許多人都喜歡騎機車，因為機動性強又迅速，而台灣的機車密度更是亞洲第一，有些愛車人士還會特地把機車改裝，就有一名網友在PTT貼出兩張照片，照片裡的機車油門把手安裝了一根L型物體，讓他很好奇這到底做什麼用，就有行家出面解釋其真正用途是保護作用。

從原PO貼出的照片看到，機車右邊油門把手上裝了一支L型的桿子，長度超過煞車桿，因為是第一次看到所以不知道有什麼作用，於是PO文問鄉民們「今日看到的，很好奇是什麼？右邊把手才有，是鎖嗎？」

貼文一出引來許多人好奇討論，「這…我記得小時候騎腳踏車就有裝這個，後來看到motoGP用這真的很妙，傳統技術高級應用感」、「明明就是腳踏車的牛角，國中騎腳踏車一定要裝啊」、「腳踏車牛角」、「看也知道是掛便當的」、「我是覺得一般道路裝爽的」、「反正人家比賽裝什麼，我們跟著裝什麼就對了啦」、「覺得裝兩支比較對稱的感覺」。

不過也有內行人提出解答，「從賽場來的，避免近距離被碰到煞車或是離合，也避免倒車斷拉桿」、「這是一種護弓的概念」、「我有一次往前騎的時候，右邊機車突然往左靠，剛好打到護弓，我在想沒護弓我會不會直接鎖死？」、「就保護煞車拉桿啊」。

PTT

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