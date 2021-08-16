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外帶男「狂挖冰淇淋」她出手惡整 得知背後真相：愧疚了16年

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有一名女網友表示16年前曾在小火鍋店打工，曾經惡整一位當初認為是「貪小便宜」的男子，後來才發現背後藏著心酸故事，讓她對自己的行為「愧疚了16年之久」。 圖／stocksnap
近日有一名女網友表示16年前曾在小火鍋店打工，曾經惡整一位當初認為是「貪小便宜」的男子，後來才發現背後藏著心酸故事，讓她對自己的行為「愧疚了16年之久」。 圖／stocksnap

一般小火鍋店裡會有自助吧服務，有附免費的飲料跟冰淇淋，cp值高總是吸引眾多民眾蒞臨。不過近日有一名女網友表示16年前曾在小火鍋店打工，曾經惡整一位當初認為是「貪小便宜」的男子，後來才發現背後藏著心酸故事，讓她對自己的行為「愧疚了16年之久」。

一名女網友在臉書「爆廢公社二館」分享自己的親身經歷，她16年前曾經在一間小火鍋店打工，裡面附有免費飲料跟冰淇淋，外帶者也可以用紙碗帶走一小碗。有一位穿著不算破爛，但看起來衣褲都很舊的男子，每天都來買一鍋火鍋，然後冰淇淋拚命挖滿那一小紙碗帶走。

原po表示自己真的很討厭男子這麼愛貪小便宜，於是跟店長討論要怎麼抵制他，最後想出把冰箱強度調最強，讓冰淇淋很硬，之後男子挖冰淇淋的時候滿頭大汗，因為冰淇淋變的很硬、很難挖，原po和其他店員見狀還竊竊偷笑，覺得很有成就感。

之後過沒幾天發現，男子其實是一名爸爸，他帶著大概幼稚園大的女兒，接送她下課時順便來包晚餐，同時也一樣很賣力挖著冰淇淋，他們走了之後，附近鄰居來閒聊，才知道男子喪妻幾年了，獨自一人扶養女兒，冰淇淋是要給女兒吃的。

原po當下知道後，相當愧疚，這件事也擱在她內心長達16年之久，很後悔當初不應該以貌取人。原po也說，知道真相後，爸爸又來買一鍋火鍋，店長還偷偷幫他加了兩片肉，白飯也壓好壓滿，原po也主動幫他裝滿冰淇淋，之後這位爸爸可能覺得不好意思，改成一次買2鍋，就不用跟女兒分著吃了。

網友看完也紛紛留言「你們當初怎會覺得這叫貪小便宜」、「你知道小火鍋其實不便宜嗎，人家只是挖個冰淇淋要被這樣對待」、「我還是不懂，就算他沒女兒，也是可以挖冰淇淋挖滿阿，這不是吃小火鍋吸引人的地方嗎？雖然我不常吃小火鍋的冰，但很常吃小火鍋，老板這麼摳我就不消費了」。

也有人認為「肯說出來是很棒的呢」、「說出來，就好」、「把善的力量傳下去就好」、「不經一事不長一智…」、「PO來這一定被正義魔人噴，把過往的過錯PO上來真的有勇氣，至少也成長了許多，給妳一個讚」、「辛苦了，人非聖賢」、「反省自己，很棒」。

冰淇淋

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