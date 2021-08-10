快訊

林昶佐罷免案 中選會：第一階段門檻達標

遭爆當小三還扯出3男星 「性學博士」許藍方發聲明回應了

人脈很重要？他解析交友功能大嘆「只能借小錢」 網直搖頭曝關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友認為一般人累積的「人脈」根本只能借點小錢，並無其他優勢。示意圖／ingimage
有網友認為一般人累積的「人脈」根本只能借點小錢，並無其他優勢。示意圖／ingimage

常聞道，人脈是人生中的重要資產，但何為人脈？就有一名網友在PTT發文表示，成功人士都說人脈很重要，但原PO卻認為「身為一般人，我實在不知道人脈能有什麼大作用」，文章一出，立刻引起大批網友熱議。

他坦言，自己結交的朋友們大致上的功能，無非就是聊天、約吃飯逛街、一起運動、揪團玩遊戲，甚至借點小錢，但還是要還（錢）的，他非常好奇「不懂這些功能到底哪裡能幫人成功了，一般人的人脈真的有用嗎？可以舉例嗎？」

文章曝光後引起大批網友討論，有人以日常生活舉例，「認識醫院主任院長，家人生病開刀住院時關照；可以向律師法官諮詢法律意見；需要買賣房屋，也可以向房仲業者詢問資訊，這些都算是人脈啊」、「朋友公司內推，升遷都很有用啊」、「跳槽的時候見真章」、「換工作、聊股票、聊一些公司產業，這些都有用」。

也有不少人直搖頭，坦言「人脈就是，你也有能力回幫那種才有用，欠人情也是要還的」、「『有關係就沒關係』就是種人脈」、「人脈能所用有兩點，1.交情夠 2.你有利用價值，以想要得到好處為出發建立的人脈，吸引到的也是同類人，跳開人脈思維會比較開心吧！」

PTT 社交 職場

延伸閱讀

她不信邪宅配2次千層蛋糕都變土石流 網笑：佛心客人哪裡找

新郎前女友婚禮鬧場 結局竟變成兩個新娘

做人好難？他問為什麼非得誇醜小孩可愛 網教可用這些句型

疫情失業想轉行當「物流女司機」 網要她評估1要求是否吃的消

相關新聞

人脈很重要？他解析交友功能大嘆「只能借小錢」 網直搖頭曝關鍵

常聞道，人脈是人生中的重要資產，但何為人脈？就有一名網友在PTT發文表示，成功人士都說人脈很重要，但原PO卻認為「身為一般人，我實在不知道人脈能有什麼大作用」，文章一出，立刻引起大批網友熱議。

做人好難？他問為什麼非得誇醜小孩可愛 網教可用這些句型

一般人面對小孩子，「可愛」是最常用的詞彙，但是真的所有人都是發自內心覺得小孩可愛，還是只是在社交場合說客套話呢？有位網友在ptt女孩版發出大哉問，說有的小孩明明就不可愛，「為什麼一定要覺得小孩可愛？」獲得不少回響。

誰比我慘？網購澎湖花生酥收到賣家通知「掉臺灣海峽裡了」

盧碧颱風雖未直接撲台，但掀起的巨浪導致一艘往來台澎間的貨輪「山寶貳號」擱淺在布袋商港，船上9名船員成功脫困，不過船隻難逃一劫。有網友在「爆料公社」臉書PO文，他買了280元的花生酥，卻收到賣家通知「您的花生酥目前掉到臺灣海峽裡面了」，這個理由讓他直呼「有人的未出貨原因比這還荒謬嗎？」

買炸物見盤底「藍藍的」 網友嗨翻直呼：賺到了

熱騰騰又香又酥脆的炸物，美味讓人難擋。一位網友點了一盤炸物，夾到一半時，卻看盤底出現一張「藍色的紙」，令他傻眼。貼文引發上千人爆動，直呼「賺到了」。

三級警戒在家自煮驚喜「變瘦了」網笑：原因是這個吧

台灣5月疫情升溫，雙北帶頭全國陸續升高為三級警戒，很多公司啟動居家上班，民眾生活型態也被迫改變。因為餐廳不能內用只能外帶，又擔心疫情擴散，不少外食族選擇在家開伙，也意外發掘自己的烹飪天分。時序來到8月，台灣從「微解封」再降為二級警戒，政策紛紛鬆綁，餐廳也可以內用了，吸引不少外食族回歸。

她不信邪宅配2次千層蛋糕都變土石流 網笑：佛心客人哪裡找

美美的甜點賞心悅目，也讓人胃口大開，不過一名網友可就沒那麼幸運，連續宅配2次千層蛋糕，送來的模樣都慘變「土石流」，讓她尷尬地詢問網友們「我的千層（蛋糕）到底發生什麼事了？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。