人脈很重要？他解析交友功能大嘆「只能借小錢」 網直搖頭曝關鍵

常聞道，人脈是人生中的重要資產，但何為人脈？就有一名網友在PTT發文表示，成功人士都說人脈很重要，但原PO卻認為「身為一般人，我實在不知道人脈能有什麼大作用」，文章一出，立刻引起大批網友熱議。

他坦言，自己結交的朋友們大致上的功能，無非就是聊天、約吃飯逛街、一起運動、揪團玩遊戲，甚至借點小錢，但還是要還（錢）的，他非常好奇「不懂這些功能到底哪裡能幫人成功了，一般人的人脈真的有用嗎？可以舉例嗎？」

文章曝光後引起大批網友討論，有人以日常生活舉例，「認識醫院主任院長，家人生病開刀住院時關照；可以向律師法官諮詢法律意見；需要買賣房屋，也可以向房仲業者詢問資訊，這些都算是人脈啊」、「朋友公司內推，升遷都很有用啊」、「跳槽的時候見真章」、「換工作、聊股票、聊一些公司產業，這些都有用」。

也有不少人直搖頭，坦言「人脈就是，你也有能力回幫那種才有用，欠人情也是要還的」、「『有關係就沒關係』就是種人脈」、「人脈能所用有兩點，1.交情夠 2.你有利用價值，以想要得到好處為出發建立的人脈，吸引到的也是同類人，跳開人脈思維會比較開心吧！」