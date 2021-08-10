她自曝吃泡麵「特殊習慣」 行家秒認同：一定要的啊

口味多元、料理方便的泡麵，常成為不少人宵夜或正餐的首選。一位女網友發文分享自己吃泡麵時的一個「特殊習慣」，貼文引出一堆同好，直呼「一定要的啊」。

一位女網友在臉書專頁《泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 速食麵 即時麵 方便麵 公仔麵 快餐麵 心得分享》發文表示，受颱風影響屋外狂風暴雨，在這種天氣下讓她又想吃泡麵了，並提到自己泡麵時，都會再加一小包麵，覺得這樣才有飽足感，好奇問大家「有人吃泡麵一定要再加一包王子麵或小雞麵的嗎？」

貼文一出，引發許多同好共鳴，「我會加麵」、「一定要的啊」、「現在泡麵的麵體越做越小，沒加根本沒有感覺」、「我加科學麵」、「下雨天+颱風天來碗泡麵加熱湯，真是人間享受啊」。

另外，原PO泡的是一款曾被評比第一名的傳統古早味泡麵，意外引起大家的懷念感，「這是我從小到現在最愛的泡麵！味道都沒變！」、「大學的時候很窮，靠這個撐過一個學期，以前10元一碗」、「最愛它的調味小醋包」。