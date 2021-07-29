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也太大！這家實聯制QRcode 網友笑：在家隔著電腦都掃得到
這張圖讓人不注意也難！一名網友分享附近超商的實聯制QRcode圖片，因圖像比一般店面提供還要大，被她笑虧「是不是真的很怕我看不到…」引起不少網友討論，還有人表示，隔著電腦都能掃到QRcode！
為了能在第一時間掌握染疫者及其接觸者的足跡，避免疫情擴散，行政院5月推出簡訊實聯制，5秒即可完成操作。不少店家約用A4大小製作實聯制相關海報，但一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」分享這家超商的實聯制QRcode照片，面積明顯比其他店家大上許多，讓下方一整排的「礦泉水們」如同被照到縮小燈一樣縮水許多，讓她笑稱「是不是真的很怕我看不到。」
網友看完後搞笑表示「為什麼那水這麼小？」、「不用大家排隊擠在前面掃這樣很好啊」、「連我隔著（電腦上的）fb（臉書）都掃到了…」、「遠到我在家都掃到這張QR碼了」、「直接用這張照片就可以掃了XD」，也有網友回應，「別懷疑，不論你QRcode放多大，公告多明顯，都會有目小的人看不到。」
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