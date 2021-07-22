外帶自取79折餐點也縮水？ 網曝店家「自砸招牌」暗黑真相

疫情期間，許多民眾依賴食物外送平台滿足三餐需求，導致外送員工作量大增，外送平台也因此推出「外帶自取」的選項，祭出折扣鼓勵民眾使用。但近日一名網友發文爆料有商家給外帶自取折扣的餐點與現場購買未折價的餐點份量不同，貼文引起熱議。

原PO在Dcard發文「外帶自取餐點比現場買還小份」，她在文中說明昨（21日）中午透過食物外送平台推出的外帶自取選項訂購油飯，因該商家有配合外帶自取折扣，符合條件後餐點可享79折優惠，「原價是50塊，79折之後是38塊。」

原PO到現場取完餐後，又再點了一份50塊的油飯，沒想到兩盒油飯的份量大小差距相當大。原PO也貼出對比照片，圖中可見左邊的外帶餐盒份量僅為右邊的一半，她指出「這個大小也差太多了吧？當下沒發現，在回家的路上越想越不對勁」。文末原PO也直言「如果不想給折扣可以不要給，不用這樣欺騙消費者吧？」

原PO到場去完餐後，又再點了一份同樣是50元的餐點，沒想到兩份餐點份量相差甚多。圖／取自 Dcard

貼文一出引起網友熱議，「我之前買過很多店外送價和店內價不一樣，差滿多，發現時有嚇到，都沒註明，不過感覺店家也不會想註明」、「平台抽超多，只是店家這樣是在自砸招牌」、「有這種事？所以店家都會不爽外帶自取的人嗎？」、「正常。熊貓有店家買一送一，結果那個量差不多一個便當分成兩個簡餐而已，有夠坑爹」。

也有內行網友指出外帶自取份量有差的可能原因，「外帶自取打的折也是店家自己吸收的，等於被外送平台抽成之後，打折掉的錢是店家自己吸收，所以賺得就更少」、「因為外帶自取是外送平台強制的，加上抽成，本來就賺不多了，所以外帶自取那個折扣自然想減少份量。不過會有點自砸招牌啦，調整平台定價會是比較好的選擇」。