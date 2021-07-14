疫苗接種意願登記「卡關」？女大生姓名特殊空一格 憂資料不符被拒打

台灣本土新冠疫情趨緩，防疫仍不可放鬆，政委唐鳳研發的公費新冠疫苗預約平台13日上午開放18歲以上民眾登記接種意願，截至昨日17時已有逾485萬人登記，但有網友抱怨，因姓名特殊導致網頁無法正確顯示，雖然後來還是送出登記，仍擔心最後因造冊資料不符而被拒打。

一名女大生在Dcard發文抱怨，今天看到公費新冠疫苗預約平台開放登記的訊息後，立刻就上網填寫意願，沒想到自己姓名中的「蒨」字太特別，系統抓出來的資料直接「留空一格」，讓她擔心之後會出現造冊名字與身分證資料不符的狀況。

女大生抱怨機關系統跑不出特殊字，讓生活遭遇不便。 圖╱截自Dcard

為了解決問題，原PO試著更換設備登記，但不管使用手機或電腦都是一樣狀況，求助1922專線也一直處於忙線無法接通，讓她忍不住吐槽媽媽幫她取的名字導致她生活「老卡關」，不管是交通檢舉的實名制系統，還是匯款，都常因「蒨」字無法辨識而失敗。

看到她的遭遇，不少姓名使用特殊字、異體字的網友紛紛表示同感，「小時候『瑀』都會變『？』」、「目前在銀行上班的人深深有感」、「我小時候也是這種很特別的字『亘』，這字甚至國文老師一路到國中都只有一個會唸，健保卡或任何電腦打字都變 『？』，最後就...改名了」，也有人笑稱「好處是交通被檢舉也可以因為名字打錯去申訴銷單」。

不過，也有不少同樣姓名中有「蒨」字的人留言表示無此困擾，登記系統或日常都沒遇過「名字無法顯示」的情形，比對原PO資料發現，原PO的「蒨」被打成「亻菁」，由於該字是另外編碼造出的戶政用字，一般字體才無法顯示，建議她可去申請改名，把字換成「蒨」。

另有網友告知此情況不影響疫苗登記，「我媽媽也是這樣，但他還是有收到簡訊喔！所以don’t worry！」，讓原PO放下心中大石，也表示近期會去戶政搞定姓名問題。