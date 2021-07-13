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外送平台優惠藏「陷阱」 客實測認證：反而花費更多

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友發現使用外送平台時，常為了湊足免運費低消，反而會花費更多，完全省不到錢。示意圖／ingimage授權
一位網友發現使用外送平台時，常為了湊足免運費低消，反而會花費更多，完全省不到錢。示意圖／ingimage授權

近年外送平台崛起，三級警戒後使用者更多。一位網友分享自己在防疫生活中使用外送平台的心得，發現除了餐點價格較高外，還暗藏「一個問題」，反而會讓人花費更多，覺得有點可怕。

一位網友在《PTT女孩》板發文表示，「本以為疫情下自己會比較勤勞自己煮飯，結果因為加入了外送APP的包月免外送費，結果為了湊低消，發現會多買很多」，APP上較高檔的餐廳能見度更高，容易讓人忍不住下手訂購，價格便宜的小吃攤反而變得不常消費了，不知不覺增加了花費，「某天認真算起來發現餐費比起疫情前多了快2~3倍，有點可怕」、「而且刷卡沒感覺，月底才發現累積起來嚇死人」，想知道其他人「疫情後大家餐費是提高還是減少」。

貼文一出，許多網友留言回應「跟你一樣…提高超多，有時候湊不了免運，外送費超高」、「提高超多！一個人要免運真的會吃太好」、「提高，外送很多優惠，沒忍住」、「疫情根本沒省到錢+1」、「增加，被外送養壞習慣了」、「提高，連同媽媽失業之後的餐費都需要負」。

也有網友回應「減少啊，沒有聚餐花費差很多」、「餐費提高，但是其他玩樂費用減少許多」、「減少，因為以前隔一陣子就會吃大餐（大餐指一人上千）」、「變少，自己煮比外面便宜」、「減少很多，如果不太餓就會去睡覺，直接省一餐」。

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