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家常煎蛋丟「1神菜」變超好吃！婆媽亮眼驚：從沒看過

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享自己家中的家常菜「高麗菜煎蛋」，很多人驚呼從來沒看過。 圖／廚藝公社
網友分享自己家中的家常菜「高麗菜煎蛋」，很多人驚呼從來沒看過。 圖／廚藝公社

吃雞蛋有很多好處，除了可以補充蛋白質外，能保護眼睛，也能帶來飽足感，是民眾幾乎不可缺少的食材。雞蛋的料理也很多變化，不少人的家常菜一定有一樣「炒蛋」，有網友分享了自己家中的「獨門配方」，讓不少網友驚呼「第一次看到」。

網友在臉書「廚藝公社」PO文分享自己家中的家常菜「高麗菜煎蛋」，她很驚訝居然有人說沒看過，她也大方分享做法，約用2片高麗菜葉，蛋3-4顆攪散，蛋液加高麗菜末，加一小匙鹽巴和味精調味，充分攪勻，接著起油鍋、鍋熱、油熱後下蛋液，煎至2面微焦香恰恰即可。

這道料理文po出後馬上引起回響，很多人驚呼「初認識」、「真的沒看過」、「我也第一次看到」、「沒看過+1」、「我也是沒吃過」、「哇！沒吃過耶」、「第一次看到，下次試試看」、「第一次，開眼界了」、「沒吃過也沒看過」。

吃過的人也表示「灑上日式美乃滋，絕讚！我在朋友家吃過」、「我媽媽常常煮高麗菜蛋⋯他都是吃不完的高麗菜、下一餐就加蛋煎一盤」、「大阪燒也是這樣的口感」、「加起司絲會是無敵」、「上次做櫛瓜絲瓜煎蛋也是不錯吃」、「我家也常煮這道」。

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