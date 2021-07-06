男客喘息聲「再等我幾分鐘」 外送員在摩鐵外等了1小時快氣炸

炎熱天氣讓許多外送員直呼吃不消，就有一名外送員特別選「消夜時段」跑單，但沒想到他卻意外接到送往摩鐵的外送單，當他抵達現場時客人竟「氣喘吁吁」地要他再等幾分鐘，但這一等卻等了1個小時，最後還是一位衣衫不整的女生來取餐，讓他忍不住開嗆「可不可以等辦完事再點熊貓啊！」

這名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO文，由於最近天氣炎熱，他便挑選消夜時段來跑單外送，他分享某天接到送往「汽車旅館」的訂單，還特別備註「請送到5XX號房，到了請打電話」，但等到他送到指定地點，客人卻死不接電話。

正當他想要「實收（客人不取餐，餐點歸外送員）」時，對方才打電話過來，喘息著說「再等我一下，幾分鐘後馬上下來...」，最後他在樓下苦等1小時後，竟是一名衣衫不整的女生出現說要取餐。第一次遇到這種場面的原PO簡直傻眼到不行，忍不住怒喊「要『辦事』可不可以先等我到接完餐，或是『辦完事』再點熊貓啊！你爽爽辦事，我苦苦等你耶！」

文章曝光後，也讓許多外送員們傻眼不已，但也建議原PO「幹嘛為客人想，自己會氣死又浪費時間，直接走流程就好」、「你很單純，下次遇到一樣情況記得直接實收，別等了」、「實收流程弄熟一點，我自己的要求是到現場、走流程、離開，約10到12分鐘，沒必要跟奧客浪費時間」、「這是你的問題，麻煩下次請直接倒數好嗎？」