她月花7千元叫外送 「都替外送員想好了」被讚貼心：感謝乾媽

點外送的客人習性百百種，有的要求「不熱就退費」，但也有如天使般的好客人！一名女網友表示，點「熊貓」的超市外送時都會算好重量，避免超重讓外送員跟自己無法搬運，此番舉動引來網友大讚貼心，還有外送員讚「感謝乾媽」。

一名女網友日前在「外送員的奇聞怪事」貼出帳單照表示，因疫情期間常叫熊貓外送，她除了看是否有新餐廳加入，也會點選熊貓超市購買家用品，並提到若點了超市外送，自己會算好重量，考量到外送員是否提得動與摩托車是否放得下，加上「我是否拿得動這一袋東西上樓」，「一筆訂單不超過2.5公斤」。還提到每筆金額不一定能點到179元免運，故沒加入包月的熊貓pro。30天叫了40次外送，總花費為7939元。

女網友表示，一個月點了40次外送，總花費7939元。（翻攝自外送員的奇聞怪事臉書社團）

網友看完後大讚她貼心的舉動，「謝謝乾媽讓我們有錢賺，而且還是好咖」、「能考量熊貓超市商品的重量，妳真的是天使」、「優質客人，妳如果叫我幫妳每天送上樓，我也願意。」、「如果台灣有一半以上的你（指客人），該有多好」、「真的不要把機車當貨車在操，有些客人真的一次都幾萬c.c.的水飲料在叫。」、「Uber 199、熊貓179雙加⋯一個月帳單29000路過。」

另外，有網友建議，該名女子雖然並非每一筆都達到179元免運費的標準，但仍可加入包月的熊貓Pro，「因為妳也很多次訂餐是有符合免運的」、「有些優惠也只有Pro才有的折扣唷」、「而且（Pro）一個月送五張生鮮雜貨的95折券，你這麼常叫划算。」或可透過特殊任務得到徽章跟點數，利用點數抽折價券能折抵外送費。