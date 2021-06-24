外帶六道菜竟比三道菜便宜？內行人點破用意：店家策略
全國實施防疫三級警戒期間，餐飲業無法內用，只拚外帶業績。有民眾路過一家餐廳，看見貼在門口的外帶價格居然顛覆了他的認知，分享到社群網站上後也引起網友熱烈討論。
這位民眾在臉書社團「路上觀察學院」上傳一張讓他百思不得其解的照片，畫面中是某家餐廳貼在店外的外帶價格，上頭寫著「外帶經濟料理 家常菜 六道菜200元 三道菜300元」。買越多竟然越便宜，讓他一頭霧水的提問：「怎麼跟我學的數學不太一樣？」
網友們看到照片後紛紛試著提出解答，有人懷疑「六道菜跟三道菜其實都是菜名而已」，有人猜是份量不同，「六道菜都是1人份便當的概念，三道才2至3人份」，還有人覺得可能是菜色不同，「六道小菜，三道主菜」、「六道菜不會是花生、干絲、麻辣小魚乾、海帶絲、泡菜、涼拌黃瓜吧」、「三道菜是鮑魚龍蝦魚翅」，也有人認為應該是「三道利潤不好」、「三道菜的單價可能比較高」。
不過最多人認同的答案是店家「故意漏字」，真實價格是「六道菜每道200、三道菜每道300」，亦即買六道是1200元，買三道則是900元。有網友分析這是店家的行銷策略，「肯定是單價不同，省略了關鍵字，吸引消費者上門的行銷方式，跟冰棒每支1元，省略現場吃的關鍵字，異曲同工」。
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