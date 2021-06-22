快訊

【6/22確診地圖】新增78例本土、6例死亡 陳時中：高風險落在雙北

直播／病故降至個位數！今增本土78例、死亡6例

吳崢買IKEA床墊還附說明書 網友笑：免組裝？太不IKEA了

聯合新聞網 / 綜合報導
吳崢日前購買IKEA床墊內附說明書，相較其他家具繁瑣的數頁說明書，讓他大讚「我覺得這是他們最清楚完整的說明書。」（翻攝自吳崢臉書）
吳崢日前購買IKEA床墊內附說明書，相較其他家具繁瑣的數頁說明書，讓他大讚「我覺得這是他們最清楚完整的說明書。」（翻攝自吳崢臉書）

不少民眾一定有自行組裝家具的經驗，但看到「落落長」的說明書就會陷入痛苦的「組裝地獄」內！台北市議員林亮君的特助吳崢日前Po文表示買了IKEA的新床墊，打開後發現，僅有一張說明書，只要攤開床墊即可，跟IKEA其他家具類繁瑣的說明書比起來，「我覺得這是他們最清楚完整的說明書，沒有之一。」被網友笑「居然不用組裝？太不IKEA了」

吳崢昨（21）日在臉書Po文表示，買了IKEA的新床墊，「我覺得這是他們最清楚完整的說明書，沒有之一。」原來上面只有一張說明書，步驟相當簡單，只需把捲式包裝的床墊攤開，就能「睡在上面」，再過72小時，原本有些彎曲的床墊可自然攤平。

網友看後笑喊「這種東西為什麼要有說明書」、「圖示很明顯」、「你打算連睡72小時？」、「會不會有人還是看不懂？」、「因為沒有其他配件⋯有配件的傢俱說明書都立刻變補習班題庫。」更有網友開玩笑詢問「你把床墊捲開，有立刻看到一名陌生男子躺在墊子上嗎？」讓吳崢認真回「沒有欸，我成為那名男子。」

IKEA家具或寢具等，一直是不少網友挑選的品牌之一。（翻攝IKEA官網）
IKEA家具或寢具等，一直是不少網友挑選的品牌之一。（翻攝IKEA官網）

延伸閱讀

他在安全帽「加一片」 女友騎車通勤驚呼：好涼爽

網紅忘拔機車鑰匙 一個月後出門傻眼：機車不用買太好

為何便當店配菜常有茄子？ 網揭店家選擇「4大要件」

防疫記者會王必勝「不看稿又邏輯強」 網讚：很安心

相關新聞

吳崢買IKEA床墊還附說明書 網友笑：免組裝？太不IKEA了

不少民眾一定有自行組裝家具的經驗，但看到「落落長」的說明書就會陷入痛苦的「組裝地獄」內！台北市議員林亮君的特助吳崢日前Po文表示買了IKEA的新床墊，打開後發現，僅有一張說明書，只要攤開床墊即可，跟IKEA其他家具類繁瑣的說明書比起來，「我覺得這是他們最清楚完整的說明書，沒有之一。」被網友笑「居然不用組裝？太不IKEA了」

工作爆量！全聯員工應付奧客累翻吐心酸：不要再罵我們了

疫情期間，許多民眾都會去大賣場採買民生物資，員工往往補貨補到半夜。此外，為避免群聚感染，近日各大賣場已開始實施身分證單雙號分流管制，也讓員工工作量增加。近日一名賣場員工便發文吐露心聲，呼籲民眾多多配合賣場政策，也不要刁難辛苦的賣場員工，貼文引起網友熱議。

他在安全帽「加一片」 女友騎車通勤驚呼：好涼爽

夏至剛過，全台熱得像個「烤蕃薯」，不少人在此時尋找解暑妙方！一名女網友表示向男友抱怨自己因騎車導致頭髮扁塌「溼一片」，沒想到男友「貼心」為女友在安全帽內裏貼上「冰爽版」衛生棉，讓她驚呼戴著騎車涼爽又不流汗，被其他網友大讚「男友是生活智慧王」！

防疫記者會王必勝「不看稿又邏輯強」 網讚：很安心

疫情期間，許多民眾都養成每日下午收看中央流行疫情指揮中心記者會的習慣，也對記者會中報告的人員瞭若指掌。近日一名網友發文詢問指揮中心是不是出現「不看稿、邏輯強」的新戰神，貼文引起網友熱議。

為何便當店配菜常有茄子？ 網揭店家選擇「4大要件」

自助餐便當配菜百百種，喜不喜歡視個人喜好。有網友表示叫外送時，最怕看到茄子，好奇問「為什麼便當店喜歡放茄子？」貼文引熱議，有網友點出茄子具備「4大要件」，只能說店家真的很懂。

自稱台電人員「要進屋」 網擔心：怕被居心不良的人盯上

台電人員會主動上門評估住家安全嗎？一名男子最近在臉書社團上分享，自己剛剛搬進一間老透天房子裡，但卻遇到一名自稱台電人員主動上門要幫忙評估房子，這樣的行為讓他相當懷疑，更在事後越想越不對，便藉此PO文發問「請問有人遇過類似狀況嗎？我可以拒絕嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。