吳崢買IKEA床墊還附說明書 網友笑：免組裝？太不IKEA了

不少民眾一定有自行組裝家具的經驗，但看到「落落長」的說明書就會陷入痛苦的「組裝地獄」內！台北市議員林亮君的特助吳崢日前Po文表示買了IKEA的新床墊，打開後發現，僅有一張說明書，只要攤開床墊即可，跟IKEA其他家具類繁瑣的說明書比起來，「我覺得這是他們最清楚完整的說明書，沒有之一。」被網友笑「居然不用組裝？太不IKEA了」

吳崢昨（21）日在臉書Po文表示，買了IKEA的新床墊，「我覺得這是他們最清楚完整的說明書，沒有之一。」原來上面只有一張說明書，步驟相當簡單，只需把捲式包裝的床墊攤開，就能「睡在上面」，再過72小時，原本有些彎曲的床墊可自然攤平。

網友看後笑喊「這種東西為什麼要有說明書」、「圖示很明顯」、「你打算連睡72小時？」、「會不會有人還是看不懂？」、「因為沒有其他配件⋯有配件的傢俱說明書都立刻變補習班題庫。」更有網友開玩笑詢問「你把床墊捲開，有立刻看到一名陌生男子躺在墊子上嗎？」讓吳崢認真回「沒有欸，我成為那名男子。」