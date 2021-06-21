男曝真實恐怖經歷 提醒搭車必備「護目鏡」：尤其是眼鏡族

近日疫情逐漸趨緩，今日單日確診數終於跌破百位，對於疫情好轉各界都相當期待，但防疫仍不能鬆懈。有一名網友就發文指出，因為工作需搭乘大眾運輸，疫情之下他完全不敢大意，除了避免相鄰座位，他也以自身的恐怖經歷呼籲「護目鏡要帶好帶滿」，貼文引起熱議。

原PO在Dcard發文「經常搭乘大眾運輸的，護目鏡要戴」，他在文中說明自己因為工作因素，需要搭大眾運輸去隔壁縣市上班。而原PO也防患未然，近期配鏡時變順便加購了護目鏡，「戴在眼鏡外面」。

原PO回憶之前還未進入三級警戒時，「沒有規定要分開坐，每個班次都坐好坐滿。」某天天氣特別炎熱，冷氣似乎也運轉不良，導致乘客皆汗流浹背，「結果坐我隔壁的阿伯（有戴口罩）揮汗動作較大，汗水竟然飛到我的護目鏡上。」

嚇壞的原PO趕緊拿酒精消毒，「雖然我不知道汗水是否會傳染，但假如沒有那副護目鏡，汗水就會直擊我的眉毛，再混著我自己的汗進眼睛⋯。」文末原PO也提醒進入人多空間多層防護比較保險，「尤其是眼鏡族，不要覺得戴眼鏡就夠了。」

貼文一出網友紛紛回應，「天啊如果是我可能當場尖叫吧，太噁了」、「就算汗水不會傳染也是滿噁的耶...」、「真的，有搭乘大眾交通還是戴個護目鏡或面罩，比較安全」。