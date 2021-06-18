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家在超級重災區 疫情期間房東「帶陌生人來看房」他氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
一名租客分享，自己與家人住在疫情的重災區，而房東最近卻想要賣房子，便帶人來自己家裡看房。 圖／報系資料圖片
一名租客分享，自己與家人住在疫情的重災區，而房東最近卻想要賣房子，便帶人來自己家裡看房。 圖／報系資料圖片

國內疫情嚴峻，三級防疫警戒已延長至6月28日，政府也不斷呼籲民眾盡量避免外出，與他人近距離接觸，對此卻有一名租客分享，自己與家人住在疫情的重災區，而房東最近卻想要賣房子，便帶人來自己家裡看房，讓他不滿直呼「但是可以不要挑這時候帶外人在我們家晃來晃去嗎，我們也是有付錢的齁」。

原PO在PTT上以「房東真的很沒禮貌」為題發文分享，最近自己租屋處的房東想賣房子，就約了人要來看家裡看房，但在這疫情非常時期，自己家更位於「超級重災區」，原PO便很擔心來看房的人跟房東有沒有病毒，與其他同住家人反應後，他們卻都認為房子是房東的，身為租客沒有權利干涉。

對此，原PO則強調「對房子是你的，可以賣，但是可以不要挑這時候帶外人在我們家晃來晃去嗎」他說明，就算身為租客，也都是有付錢的，且現在一個人來看房就算了，要是每天一個呢？而自身房東這樣的行徑，也讓原PO無奈表示「噁心，小人物有夠悲哀」。

此文一出，許多網友也紛紛回應道「這樣之後中了，才知道要找誰負責」、「不好意思，改天你當房東，你想法也會變啦，然後認清事實 租房就是會遇到這種事，尤其是一家人住好好的，合約到期後，要嘛漲租，要嘛就是借故說要賣，要你家硬扛」、「如果家人都在帶人來看房這樣不算群聚嗎?」

也有網友貼心建議「這不是你家，要帶看很正常，還是你們開個時間給房東，全家出門」、「自己門口貼簡訊實聯制QRcode給他掃描啊」但也有留言說明，房東無權直接進入租客的租處，「你可以拒絕，你是租客，房東進來要經過你同意」、「本來就有權利拒絕」、「可以拒絕，不用多硬，就說不方便就好」。

疫情 PTT 房東

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