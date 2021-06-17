她自己確診還要照顧染疫雙親 靠6點努力抗疫：每天說愛你

「確診不是罪！」一名女網友在Dcard發文，透過分享1家3口的檢疫狀況，呼籲因疫情而焦慮的網友們要確保做好6點讓生活保持平常，才能讓自己平安度過疫情，且原PO也透露向家人大聲說「愛」，讓同樣染疫的家人漸漸變回健康活潑的心態，努力抗疫！

原PO媽媽在5月17日因接觸史做快篩確診，先到檢疫所隔離後再返家隔離，原PO和爸爸則在6月3日染疫確診，目前正在住院治療中。原PO坦言進入無止境的隔離期間，剛畢業的她每天在家擔起照顧家人的責任，「讓我心疼的是爸媽覺得自己是病毒，總把自己講的很可怕，兩老面對自己確診的事感到非常愧疚；爸爸住院隔離，與他通電話，他用微弱的聲音用力告訴我：我什麼都不怕，只怕自己拖累了妳」。

原PO感嘆地說「確診不是罪」，並呼籲因為疫情而感到焦慮或害怕的朋友，「好好吃飯、好好睡覺、發展興趣、保持快樂心、適度社交、運動」，原PO讓每天的生活維持平常，「每天和爸爸通電話說我愛你，我爸很悲觀，但我天天跟他撒嬌，漸漸地他也變回健康活潑的心態了！」

聽了原PO的分享，許多網友們都受到感動，紛紛留言為她加油打氣，「抱抱妳，加油！」、「要好好生活，好好對抗病毒」、「祝早日康復」、「加油，一定會好起來的！多多鼓勵家人哦！」、「確診真的不是罪啊！就只是生了一個傳染力比較高的病，不懂那些把確診者當成罪人的人再想什麼，辛苦了！祝福一切順順利利」。