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鹹酥雞秤重被剪半！他怨「觀感差」 網揭關鍵：老闆不夠聰明

聯合新聞網 / 綜合報導
鹹酥雞是深受許多台灣人喜愛的小吃美食之一。 記者吳思萍／攝影
鹹酥雞是深受許多台灣人喜愛的小吃美食之一。 記者吳思萍／攝影

鹹酥雞是台灣常見的小吃美食之一，將雞肉、蔬菜、甜不辣等食品裹粉後油炸，完成後散發濃郁香氣並有酥脆的口感，深受許多民眾喜愛。不過有網友就表示，日前他去購買鹹酥雞時，老闆竟因沒辦法挑到「剛好的重量」，而直接將雞肉塊剪去一半，讓他看了觀感不佳，引發熱議。

原PO在臉書「爆料公社公開版」發文表示，他認為鹹酥雞是相當具有代表性的台灣美食，簡直堪稱是「經濟奇蹟」，但他卻發現，越來越多店家常常為了維持固定的雞肉重量，在下鍋前挑老半天，而顧客則根本不知道今天老闆挑完後的重量是多是少。

原PO接著說，他能理解商家想要賺錢、不願虧本的立場，因此平常他也不會特別計較自己得到的份量。然而，日前他卻遇到一位鹹酥雞老闆，在他點餐後，挑來挑去都找不到合適大小的肉塊，於是直接將肉剪去一半，讓他忍不住直呼「多給一錢肉，你會變窮嗎？」

貼文一出，許多網友紛紛回應「有麵攤也是啊，一球麵放上去然後還要再抽一兩根下來」、「像這種的我就不會再去買了」、「之前買豆花，老闆娘可能多挖了一點，然後就在我的豆花裡瘋狂的戳戳戳，撈一小點出來，從此再也不去買」、「真的是感覺上的問題，我也不喜歡這樣」、「很多賣吃的都這樣，1、2顆花生也在挑重量」等，直呼確實讓人觀感較差。

不過也有人認為「你做生意就知道了，絕對有差，而且差很多」、「我媽自己就是賣鹹酥雞的，如果每份都因為不在乎多那幾克的重量，賣個30份就要賠一份」、「換個角度思考，代表老闆蠻公平的」；此外，還有內行網友指出「這是老闆不會做生意，客人在面前，一定要少抓，再慢慢加上去，兩者都是照成本算，但差在客戶心中的感受」、「比較聰明的店家秤好後，會再夾個一塊丟進去，看了也開心」。

爆料公社 小吃

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