該被紓困的是雇主？老闆要員工「上繳紓困金」 網怒：有夠扯

國內疫情瞬間爆發，許多行業都受到嚴重衝擊，行政院日前也推出紓困4.0方案，針對特定族群開放申請補助。不過有網友就透露，自己的友人竟被老闆要求「上繳紓困金」，讓他看了相當困惑。對話曝光後，許多網友也直呼「真的有夠扯」。

原PO在PTT發文表示，自己有位朋友原本是送餐、洗碗工，月薪三萬左右，不過先前已經辭職。然而，友人這個月在確認薪資時，老闆卻突然告知他，由於公司沒有幫員工保勞健保，而是選擇保較貴的職業工會，且因為員工沒出保費、又有紓困方案可以申請，因而要求員工「上繳紓困金」，並稱「趕快繳上來，下個月薪水馬上就會入帳」。

原PO隨後貼出友人與老闆的對話，從截圖中可看見，該老闆直呼「當老闆在疫情下很苦」、「發薪水的人是我，你不是自營業者」、「保費不是你繳的」等，作為要求員工繳回紓困金的理由；至於員工若想去勞保局詢問，該老闆則稱這是老闆和員工間的「認知默契問題」，並再次強調「該被紓困的是雇主」。

文章曝光後，網友紛紛留言「當老闆當到這麼不要臉」、「不用理老闆，那是老闆自己的問題」、「超厚臉皮」、「真的有夠扯的」、「超級噁心，好處全部拿走」、「老闆回覆得很理直氣壯耶，到底憑什麼」等，批評老闆的行徑；不少人則建議「問你朋友勞保費是不是從月薪裡面扣就好」、「扣薪水不發違法啊」、「不要給，然後要求資遣」、「順便檢舉老闆沒有保勞健保」。