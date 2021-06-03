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家裡待不住！家人喊「山上沒病毒」無罩爬山 釣出文大生發聲勸世

聯合新聞網 / 綜合報導
三級警戒下，出門就必須將口罩戴好，不可隨意取下。圖為登山示意圖，與新聞內容無關。圖╱聯合報系資料照（記者徐白櫻攝影）
三級警戒下，出門就必須將口罩戴好，不可隨意取下。圖為登山示意圖，與新聞內容無關。圖╱聯合報系資料照（記者徐白櫻攝影）

台灣本土疫情未歇，大眾繃緊神經努力防範，在這種時候，還到處去旅遊就容易惹人非議，有網友就抱怨，家人現在仍照常出門「無罩」爬山，怎麼勸都勸不聽，結果釣出文化大學學生發聲勸世。

台灣因本土疫情爆發，已進入三級警戒近三周，政府單位不停呼籲「沒事別出門」，並對未戴口罩者嚴加取締，但一名北部大學學生在Dcard發文抱怨，家人在疫情嚴峻的情況下照樣外出爬山，且不戴口罩，履勸不聽還硬拗「山裡沒病毒沒警察不會怎樣」，讓他非常無奈。

網友抱怨家人不戴口罩爬山，履勸不聽。 圖╱翻攝自dcard
網友抱怨家人不戴口罩爬山，履勸不聽。 圖╱翻攝自dcard

文章讓網友紛紛留言抨擊「沒良心，完全不顧及他人，只在意自己爽」、「聽不懂人話」、「超多人覺得山上安全」、「其實山上很危險，口罩基本戴不住」、「連人少的部落都有確診了，確定要去爬山？」、「報地址，我叫警察」，有人則建議原PO用實際例子勸阻「大義滅親，不然就開插管圖片給他們看」，或貼出日前高雄11人群聚無罩戲水，可能每人被罰6萬的新聞。

文章也釣出「住在山上」的文化大學學生，由於文大昨（2日）才傳出確診及快篩陽性個案，留言勸世「山上沒病毒的部分可以參考我們學校，疫情期間拜託不要再到陽明山了，至少也口罩戴好」、「陽明山很多中獎了，其他山依此類推，拜託宣導下，不是說山上空氣清新就能去開趴還不戴口罩」、「陽明山上有集中檢疫所」。

有人指出，不少民眾或許因害怕疫情自主封城時間太久，加上三級警戒並未強制不准出門，所以近日出門透氣的人明顯變多，「最近大家都待不住欸，外面人明顯變多」、「半夜出去7-11休憩區偷坐人，全家外頭有人抽煙、機車上飲食、群聚」、「逢甲也是，住福星車流聲音明顯增加」、「在台南商務飯店工作，5/14開始到現在還是每天穩定50間以上的散客」、「老實說我也快受不了了，中央還說要等到七月」、「我其實也想去爬爬沒什麼人知道的小山，放鬆心情，在家真的太悶了」。

不過，目前許多山區、步道為防範遊客群聚，已封閉出入口，禁止遊客進入。

文化大學 陽明山 三級警戒

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