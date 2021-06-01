小二兒留一點飯！媽媽開電鍋後想哭「果然沒說謊」萬人有共鳴

疫情嚴峻，全國各級學校停課到6月14日，孩子都在待在家中，也發生了不少趣事。一名媽媽表示，兒子跟她說電鍋有留「一點飯」給她，她打開後直呼「小孩子果然不會說謊」，引起萬人共鳴按讚。

一名媽媽在臉書「爆怨2公社」發文，她表示兒子跟她說電鍋有留「一點」飯要給她，結果打開電鍋一看，真的只有一點的份量，她哭笑不得的說「小孩子果然不會說謊」，也開玩笑的說「小二31公斤，請問現在還能賣血嗎？」

此文一出也吸引萬人按讚，「誠實的小孩」、「量詞用的極好的孩子，有前途」、「真的只有一點」、「一定是不想洗鍋子」、「這跟上次我媽說有留一點飯給我一樣！謝囉」、「好貼心的小孩，怕媽媽關在家吃太多，減肥很辛苦」。

媽媽打開電鍋後想哭，因為真的只有一點點。 圖／爆怨2公社

該名媽媽也感嘆兒子食量太可怕，才小二就31公斤，網友則認為「發育階段很正常」，也有人表示「我兒子二年級51公斤」、「我兒子現在小六180公分88公斤每天三餐加宵夜」也有人說「依照家中長輩所說的經驗，女兒約要過了高二，兒子約要過了大一，食量才會恢復一般人的食量，因為在此之前都是發育期，所以會有種餓鬼轉世的感覺」。