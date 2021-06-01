聽新聞
test
0:00 / 0:00
小二兒留一點飯！媽媽開電鍋後想哭「果然沒說謊」萬人有共鳴
疫情嚴峻，全國各級學校停課到6月14日，孩子都在待在家中，也發生了不少趣事。一名媽媽表示，兒子跟她說電鍋有留「一點飯」給她，她打開後直呼「小孩子果然不會說謊」，引起萬人共鳴按讚。
一名媽媽在臉書「爆怨2公社」發文，她表示兒子跟她說電鍋有留「一點」飯要給她，結果打開電鍋一看，真的只有一點的份量，她哭笑不得的說「小孩子果然不會說謊」，也開玩笑的說「小二31公斤，請問現在還能賣血嗎？」
此文一出也吸引萬人按讚，「誠實的小孩」、「量詞用的極好的孩子，有前途」、「真的只有一點」、「一定是不想洗鍋子」、「這跟上次我媽說有留一點飯給我一樣！謝囉」、「好貼心的小孩，怕媽媽關在家吃太多，減肥很辛苦」。
該名媽媽也感嘆兒子食量太可怕，才小二就31公斤，網友則認為「發育階段很正常」，也有人表示「我兒子二年級51公斤」、「我兒子現在小六180公分88公斤每天三餐加宵夜」也有人說「依照家中長輩所說的經驗，女兒約要過了高二，兒子約要過了大一，食量才會恢復一般人的食量，因為在此之前都是發育期，所以會有種餓鬼轉世的感覺」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言