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基隆市場依身分證單雙分流！林右昌：市場都管不好怎封城？

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買菜如何避免病毒？9點報你知 醫再傳授「烹飪關鍵」

聯合新聞網 / 綜合報導
市場外攤商人潮眾多，流動攤商或店家沒有實施實聯制，恐成為防疫破口。記者徐白櫻／攝影
市場外攤商人潮眾多，流動攤商或店家沒有實施實聯制，恐成為防疫破口。記者徐白櫻／攝影

本土疫情嚴峻，雖然非必要別出門，但基本的民生消費還是得維持。醫師顏俊宇過去曾在臉書分享，到市場買菜時應該要注意9點，包括保持社交距離，還有買東西時應該要快狠準等等，防止沾染病毒。

顏醫師1月曾在粉專《雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師》列出「市場買菜須知」

1.若有發燒、呼吸道等不舒服症狀就請看醫生、避免外出

2.購買東西快狠準，避免逗留

3.盡量選擇開放空間的市場

4.隨時保持手部清潔，用肥皂濕洗手、或自備酒精乾洗手

5.跟人潮保持社交距離，並且全程戴口罩

6.賣場飲食採梅花座、或去有隔板的店家

7.摸菜後記得用酒精消毒

8.減少東西試穿試用

9.最後採買回家後記得先做好手部消毒，再觸碰家中物品。

另外，顏俊宇也提醒，在處理食材之前洗手至少20秒，接著按照一般的程序清洗食材即可，不需要拿酒精或消毒劑清洗食材。他也說，將食物煮熟能夠有效殺死新冠病毒，如果是生食的話，一定要拿乾淨的水源好好沖洗。

社交距離 醫師 疫情

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