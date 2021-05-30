買菜如何避免病毒？9點報你知 醫再傳授「烹飪關鍵」

本土疫情嚴峻，雖然非必要別出門，但基本的民生消費還是得維持。醫師顏俊宇過去曾在臉書分享，到市場買菜時應該要注意9點，包括保持社交距離，還有買東西時應該要快狠準等等，防止沾染病毒。

顏醫師1月曾在粉專《雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師》列出「市場買菜須知」

1.若有發燒、呼吸道等不舒服症狀就請看醫生、避免外出 2.購買東西快狠準，避免逗留 3.盡量選擇開放空間的市場 4.隨時保持手部清潔，用肥皂濕洗手、或自備酒精乾洗手 5.跟人潮保持社交距離，並且全程戴口罩 6.賣場飲食採梅花座、或去有隔板的店家 7.摸菜後記得用酒精消毒 8.減少東西試穿試用 9.最後採買回家後記得先做好手部消毒，再觸碰家中物品。

另外，顏俊宇也提醒，在處理食材之前洗手至少20秒，接著按照一般的程序清洗食材即可，不需要拿酒精或消毒劑清洗食材。他也說，將食物煮熟能夠有效殺死新冠病毒，如果是生食的話，一定要拿乾淨的水源好好沖洗。