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咳嗽姐「我又沒去萬華！」狂趴趴走 家人苦勸還被丟東西

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友的胞姐有嚴重咳嗽與流鼻水症狀，卻不斷外出，讓她很無奈。（示意圖／ingimage）
一名女網友的胞姐有嚴重咳嗽與流鼻水症狀，卻不斷外出，讓她很無奈。（示意圖／ingimage）

「我真的受不了了…」一名女網友在「Dcard」表示自己的姐姐有嚴重咳嗽與流鼻水，懷疑她可能有新冠肺炎的類似症狀，但她的姐姐不但沒聽家人勸告往外跑，還對家人態度極差表示「我又不是去萬華」，並亂摔家中東西，讓她向網友求助該如何是好，網友聽聞後氣怒直言是「防疫破口」、「你（妳）姐是屬於該被達爾文淘汰的那種」。

這名女網友在「Dcard」提到，在花蓮某飯店工作的胞姐日前因疫情關係休假至月底，但她到家後出現咳嗽及流鼻水，給醫生看病後也未被要求快篩，女子原本盼母親不要與胞姐同桌吃飯，以免被傳染，「但媽媽一副覺得不怎麼樣，甚至也沒有使用公筷。」她則採取夾好桌上的菜，再進自己的房間食用。

不過讓這名女網友頭痛的，則是胞姐待在家中嫌無聊，「會到處亂跑」，認為她有嚴重咳嗽卻還一直外出，聽不進去媽媽的苦口婆心，哥哥也用LINE告知「非必要就不要出門」，引來她的暴怒，在家大吼大叫亂摔東西表示「憑什麼管我啊！留職停薪又不是我願意的」、「我又不是去萬華！為什麼不能出去？」、「我有戴口罩我為什麼不能出門？」讓女網友直呼「我完全懂陳時中為什麼要哭」。

多數網友看完後替這名女子抱不平，認為如果換成自己的話，「我直接搬出去住」、「我會直接叫她不用回家了」，也有人氣憤地說「是我就一巴掌過去，再打不醒就兩巴掌。」、「請你姐去外面確診，不要再回來了」、「妳姐真的很不成熟，請她多為他人著想」、「你姐真的有躁鬱症吧，情緒管理超有問題」、「達爾文希望跟妳姐要個聯絡方式」。

也有過來人表示，「我自己工作會接觸很多人，所以在家都還是戴口罩，用餐時間隔離⋯建議你們家這樣執行也是比較好。」只能說全台三級警戒升級，沒事還是像台北市長柯文哲說的，「沒事給我待在家！」一切以防疫為優先。

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