冷氣不冷！師傅上樓一看驚見「真相」秒傻眼 網怒：太誇張

天氣逐漸炎熱，不少民眾選擇開冷氣在家居家辦公、線上學習。一名網友開分離式冷氣時發現冷氣不涼，於是請水電師傅來檢查，沒想到一到頂樓竟發現壓縮機不見了，令她相當傻眼，此文一出，吸引不少網友討論。

一名網友在「花蓮同鄉會」發文，由於天氣漸漸變熱，她開了冷氣但過一陣子仍沒有半點涼意，於是打算請水電師傅來修理，不料，一到頂樓檢查室外機時，卻發現壓縮機「被偷了」，照片中可見，室外機的外層蓋子及覆蓋的鐵片都被拆開丟在地上，裡面的壓縮機則不翼而飛，眼前的景象令兩人相當傻眼，原po也提醒「請大家留意」。

網友紛紛直呼誇張，「可能日本製造的壓縮機很稀少，所以...」、「連這個也要偷」、「太誇張」、「他會不會是拿去修理」、「我好奇偷壓縮機可以做什麼，賣嗎？」、「工錢不划算...」、「所以這幾天都在吹冷氣型的電風扇」、「這個比後壁溝偷熱水器、偷瓦斯還扯」、「這小偷防疫期間沒上班，出來找事做嗎？」、「不意外！我們遇過好多次～超傻眼」、「是不是嫌冷氣壓縮聲太吵，氣到拔掉！我家樓上的壓縮機在我家房間窗上，半夜哄哄叫，擾民！」。

不過，有網友則認為應小心門禁問題，「這厲害...監視器多裝幾支比較安心」、「為何小偷可以自由上去樓頂！？」、「冷氣裝頂樓戶外的都要小心，有一就有二，提高警覺爲先」、「一樓門禁的問題！全住戶要注意了」。