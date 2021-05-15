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【確診縣市地圖】中部也爆出！本土暴增180例遍佈七縣市

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經兩次封城經驗 他曝一年多「與病毒共存」之道：實證有用

聯合新聞網 / 綜合報導
雙北地區即日起至28號疫情警戒至第三級，許多店家關閉內用區只提供外帶。記者季相儒／攝影
雙北地區即日起至28號疫情警戒至第三級，許多店家關閉內用區只提供外帶。記者季相儒／攝影

國內新冠病毒疫情延燒，15日更激增180例的本土個案，對此便有網友眼看台灣本土疫情升溫，雙北已進行三級防疫措施，想藉此分享自己在國外與病毒共處近一年半，但依然遵守的幾項基本的防疫規則，就能避免大部分被感染的可能性。

原PO在PPT的八卦版上以「國際半封經驗分享」為題，說明剛剛從線上網路的直播看完台灣疫情的現況，便覺得現在是面臨很重的疫情挑戰。首先，他認為，目前政府決策類似「半封城」的狀態，是為了維持經濟及上學等極必要活動，因一但封城，人民一定會耐不住，最後就會暴發反封城抗議，反而會造成反效果，且國際上已有多起因封城，造成人民上街反抗的案例出現。

他更說明道，平時上班一定要全程配戴口罩，更強調這是「我身體力行一年多，實證有用」，然後降低接觸人及接觸時間，必要接觸時一定要全程戴口罩，且沒有洗過手以前不要用手亂摸眼鼻，而拔下後的口罩也會收在陽台通風，但不會影響到自己生活的地方，需要用手吃東西時，一定要用肥皂或是洗手液完全洗過手，外出購買生活用品回家後，衣服一定換掉，並重新清洗。

「我所處環境比你各位現在的台灣風險高上許多」原PO說明，儘管現在台灣現在一天180例確診，但若用雙北人口換算，他所在的地方一天約6000以上，而且已經好幾個月，都是這樣在過生活的。他也補充到，自己回家後連鞋子也會噴，超市所買東西全噴，才會放進冰箱，連定外送時也一樣噴過一輪，才會開始用餐。

最後，原PO也在文末再次強調，「你們各位也不用恐慌，因為我用口罩就跟巴西變種相處半年了」且說明目前台灣也沒有巴西或印度變種，其實只要全程都戴口罩，忍個3週一個月，台灣是有機會回到過去，但務必要把所有可能接觸者都當確診者看，對自家長輩也要請他們戴口罩。「半封可讓你們維持經濟與生活平衡」他認為，半封是目前最好的解決方式，雖然工作與上學被斷影響會很大，但只要一切都要戴口罩，就能保護你跟所有人。

疫情 新冠肺炎 三級警戒

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