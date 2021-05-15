疫情升到「第三級警戒」對公司影響多大？ 網曝：沒辦法

今(15)日的記者會上行政院長蘇貞昌透露，本土確診案例恐超過180例，並宣布雙北地區升級為第三階段防疫計畫。對此，先前就有網友討論真的升級第三級警戒「對一般人的影響有多大？」此文一出，便有表示自己的百貨業朋友透露，若商家店不開門，百貨租金照樣收，到時候真的會很慘。

原PO在PTT的八卦版上以「台灣老闆『升三級，公司會倒閉』怎反駁」為題，並說明剛剛朋友跟自己說，他的老闆是台灣人，但今天開會時有點焦慮，因為升三級的話，公司會沒收入之外，老闆還要發薪水，最後甚至直言「升三級太久，公司會倒閉」，讓原PO的朋友有點擔心自己被裁員，想藉此詢問網友「該怎麼勸老闆不要太擔心」。

此文一出，不少網友擔心目前的疫情狀況，紛紛表示，「是真的啊，三級影響超大」 、「某種程度也是沒錯，叫老闆自己去跟政府說」、「小公司真的會倒」、「這是事實，台灣服務業佔的比例超高」。

但也有留言認為，這是疫情之下不得已的狀況，「升三級大概也是兩周，也不是所有公司要遵升SOP」、「14天不撐難道要撐半年？」、「沒辦法啊，難道要死一堆人才甘願說要升第三級嗎？」、「跟他說，疫情爆發後，公司會永遠倒閉」。