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本土確診數再爆 確診數不同步「要明天公佈」原因曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
中央疫情指揮中心今天公布新增180例新冠肺炎本土病例。 記者許正宏／攝影
中央疫情指揮中心今天公布新增180例新冠肺炎本土病例。 記者許正宏／攝影

近日本土新冠疫情擴大，已連日爆發多起本土確診個案，其中獅子會群聚及萬華茶室群聚的足跡遍布多處，今(15)日更爆出本土確診數達180例，但每日各地都不斷傳出有確診者的消息，但部分的確診者卻沒有出現在指揮中心每日下午公布的名單內，對此，便有網友好奇「已知有確診但明天公佈是什麼概念的卦？」

原PO在PTT的八卦版上發文以「已知有確診但明天公佈是什麼概念的卦」為題發問，表示自己剛剛聽到疫情記者會上說明，「明天」會再公佈的確診者或是接觸者，就讓記者發新聞報導，讓他覺得非常黑人問號，更直言指揮中心「是心還沒收好還是在控管數字?」

此文一出，不少網友就對此批評「我也好奇，一次公布是有很困難膩」、「不是要民眾收心，不要鬆懈嗎，又不公佈清楚」、「要病毒明天請早的概念」「疫調需要時間，有些人還隱晦不講」、「有東西要確認的話，至少也列個調查中吧？」

但也有留言對此反駁，「阿不然記者一直問一直問，都沒調查就給你+1不是更不爽」、「除非一律線上更新 不然記者會不同步很正常」、「實事求事啊，要看檢驗報告白紙黑字，還沒調查清楚就隨便公布結果一問三不知有比較好？」

疫情 獅子會 記者會 PTT

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