快訊

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

文策院無視本土，空談國際？CCC爭議後反思本土文創

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭5人確診感染源不明！老司機曝「遊藝場習性」憂：全場都中

聯合新聞網 / 綜合報導
宜蘭驚傳有五名電子遊藝場員工確診，整棟大樓全面進行消毒，匡列30餘人篩檢中。圖／讀者提供
宜蘭驚傳有五名電子遊藝場員工確診，整棟大樓全面進行消毒，匡列30餘人篩檢中。圖／讀者提供

國內新增六名不明感染源的本土案例，包括羅東銀河百家樂遊藝場群聚，為4名員工與1名常客，目前還查不出感染源，已有30幾人匡列居家隔離，有網友在PTT說，「台灣遊藝場都是小又擠，這種情況如果有裡面玩檯子，一定全場都中，不用懷疑」，這番言論讓網友們超憂心。

網友在PTT八卦板以「獨／宜蘭電子遊藝場5人確診 疑群聚感染匡列30人隔離」新聞發文表示，台灣的遊藝場都是又小又擠，裡面一堆人在抽菸，不然就是吃檳榔、吐檳榔渣，每天早中晚都有供應便當。

原PO也說，看到玩檯子的阿伯，一邊抽菸，一邊吃便當又喝飲料，他也直言「這種狀況，有確診病人在裡面玩檯子，一定全場都中，不用懷疑。」，他也舉日本例子，柏青哥機台都會固定噴酒精消毒，台灣都是掛在旁邊有用再自己噴，檯子常常很髒，甚至有人邊摳腳邊玩，店員連抽菸抽不敢擋，口罩更不用說了。

網友看到這番言論也超憂心，紛紛回應「ktv也是，一堆在包廂裡抽菸喝酒」、「如果不是開分，掉代幣的，更髒」、「這家離車站又近又好停車，周圍吃的又多，很恐怖」、「重點是這種地方沒人在戴口罩的吧…」、「電子遊藝場裡面都怎麼樣大家心知肚明啦，做好準備」但也有人認為「現在都玩股票，誰跟你遊藝場」、「最大賭場不是在股市嗎」。

縣政府擴大篩檢工作場所接觸者及家人，已有30幾人匡列居家隔離。電子遊戲場位於羅東鎮市區2樓，由於附近有幾家商務旅館及銀行等金融機構，人潮進出相當頻繁，今天上午清潔隊派出人車針對整棟大樓及附近環境展開全面消毒。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

收納像亂葬崗！丹妮婊姐曝訂製系統衣櫃「後悔到死」 廠商道歉了

網紅丹妮婊姐9日在YouTube頻道上傳影片，抱怨住處訂做的系統衣櫃存在許多設計缺點，其中影片開頭以「歐X」、「X德」介紹，讓人輕易就猜出製作該款系統櫃的品牌業者。

宜蘭5人確診感染源不明！老司機曝「遊藝場習性」憂：全場都中

國內新增六名不明感染源的本土案例，包括羅東銀河百家樂遊藝場群聚，為4名員工與1名常客，目前還查不出感染源，已有30幾人匡列居家隔離，有網友在PTT說，「台灣遊藝場都是小又擠，這種情況如果有裡面玩檯子，一定全場都中，不用懷疑」，這番言論讓網友們超憂心。

小朋友隱瞞發燒還赴生日趴 單親媽：我蠢到去相信人性本善

國內新冠肺炎疫情再度升溫，今日指揮中心宣布新增7名本土個案、6名感染源不明，各縣市也開始拉高防疫層級，然而良好的防疫觀念仍有賴每個民眾確實配合才有效果。

租屋正妹收到水費單驚呆「一期983元」 網質疑內情不單純

目前全台水情嚴峻，各地乾旱持續，許多縣市也繼續施行停供水措施，以節省水資源。就在大家努力省水的同時，有一名正妹在網路上貼出近二個月的水費通知單，繳費金額竟然高達983元，讓獨自一人在外租屋的她百思不得其解。

罰抄10幾篇課文寫不完！母求情遭師嗆「奈我何」 網正反論戰

「有錯則罰」從古至今作為台灣教育的鐵紀，鮮少受到家長質疑，然而無上限地罰抄課文究竟算不算體罰？一名媽媽日前在臉書公開和老師的對話內容，表示兒子頻遭老師罰抄課文...

吃牛排竟有大蟑螂飛進嘴裡 他痛罵店家只幫換位置沒多關心

餐廳環境整潔相當重要，若有蟑螂、老鼠等，消費者難免退避三舍。有網友表示，日前到台南某平價牛排店用餐，竟有一隻超大隻的蟑螂飛到兒子嘴裡停留，向店家反應後卻只能「換位置」，店員事後也沒有再關心，他痛罵「憑什麼要我們承受這種鳥事，掛著固定來清潔的公司牌子不覺得諷刺嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。