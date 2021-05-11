宜蘭5人確診感染源不明！老司機曝「遊藝場習性」憂：全場都中

國內新增六名不明感染源的本土案例，包括羅東銀河百家樂遊藝場群聚，為4名員工與1名常客，目前還查不出感染源，已有30幾人匡列居家隔離，有網友在PTT說，「台灣遊藝場都是小又擠，這種情況如果有裡面玩檯子，一定全場都中，不用懷疑」，這番言論讓網友們超憂心。

網友在PTT八卦板以「獨／宜蘭電子遊藝場5人確診 疑群聚感染匡列30人隔離」新聞發文表示，台灣的遊藝場都是又小又擠，裡面一堆人在抽菸，不然就是吃檳榔、吐檳榔渣，每天早中晚都有供應便當。

原PO也說，看到玩檯子的阿伯，一邊抽菸，一邊吃便當又喝飲料，他也直言「這種狀況，有確診病人在裡面玩檯子，一定全場都中，不用懷疑。」，他也舉日本例子，柏青哥機台都會固定噴酒精消毒，台灣都是掛在旁邊有用再自己噴，檯子常常很髒，甚至有人邊摳腳邊玩，店員連抽菸抽不敢擋，口罩更不用說了。

網友看到這番言論也超憂心，紛紛回應「ktv也是，一堆在包廂裡抽菸喝酒」、「如果不是開分，掉代幣的，更髒」、「這家離車站又近又好停車，周圍吃的又多，很恐怖」、「重點是這種地方沒人在戴口罩的吧…」、「電子遊藝場裡面都怎麼樣大家心知肚明啦，做好準備」但也有人認為「現在都玩股票，誰跟你遊藝場」、「最大賭場不是在股市嗎」。

縣政府擴大篩檢工作場所接觸者及家人，已有30幾人匡列居家隔離。電子遊戲場位於羅東鎮市區2樓，由於附近有幾家商務旅館及銀行等金融機構，人潮進出相當頻繁，今天上午清潔隊派出人車針對整棟大樓及附近環境展開全面消毒。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康