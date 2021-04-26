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女搭捷運碰到旁人遭「踩腳魔人」反擊 網：是國小生吧

聯合新聞網 / 綜合報導
通勤時間擁擠的車廂是許多上班族與學生的噩夢，日前一名女網友發文抱怨不小心碰到陌生人的鞋子，竟被「回踩一腳」，荒謬經歷引起網友熱議。示意圖。圖片來源／ingimage
通勤時間擁擠的車廂是許多上班族與學生的噩夢，日前一名女網友發文抱怨不小心碰到陌生人的鞋子，竟被「回踩一腳」，荒謬經歷引起網友熱議。示意圖。圖片來源／ingimage

台灣的大眾運輸十分方便，但尖峰時間人滿為患的情況仍讓許多通勤的學生與上班族十分苦惱，近日一名女網友發文抱怨，在捷運上不小心碰到旁人的鞋子，竟遭對方用力「踩腳」報復，貼文一出引發網友熱議。

原PO在Dcard發文「是沒有坐過捷運？」，她在文中說明日前搭捷運上班時，車廂裡擠滿趕著要去上班上課的人，因為距離太近，她不小心碰到站在附近的陌生人的鞋子，「不是踩唷！是水平移動摩擦到唷！」沒想到對方立刻回頭看了原PO的鞋子，頭轉回去後立刻報復，「用力往後踩了我一腳，我才意識到原來她剛剛看我鞋子，是在瞄準呀」。

對方的荒謬行徑讓原PO十分傻眼，不理解自己明明也不是故意踩到她，對方卻要「回踩一腳」，「需要這樣嗎大姐？我也不是故意的啊。是每次都這樣回踩別人嗎？你對我的鞋子有什麼不滿嗎⋯？」

貼文引起網友熱烈討論，「好扯⋯我以為這種事只有國小生會做」、「正常人會問吧？『不好意思你踩到我了』」、「腳弄他膝蓋後方啊」、「盡量不要讓他們有考慮的時間吧，不小心碰到或是踩到就直接說抱歉或是不好意思了」、「第一次聽到有這種會踩回來的。啊萬一被妳閃開然後她踩錯人，會不會整車開始踩來踩去踩來踩去」。

也有部分網友分享自身遭遇，「剛剛坐板南線，旁邊的男生一直撞我，因為人有點多加上煞車，書包往後有不小心碰到他，但我已盡量不去碰到，他竟然用他的身體頂回來，我傻眼，而且頂超多次超大力那種」、「早上上班時間很擠的時候，一個阿姨故意擠我害我撞到一個男生，結果那個男生很不爽擠回去。後來兩個人互罵，阿姨輸了，下車之後抓我的手罵我醜女」、「我遇過把我手機撞到地板上，還一臉裝作什麼都不知道的歐巴桑。裝沒事就算了還裝不好，眼睛一直往我這邊瞄，看我有沒有發現」。

捷運 車廂 Dcard 上班族

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