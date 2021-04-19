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花蓮連2震他嚇壞逃出飯店 在地人淡定回：全家都在看電視

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在花蓮遇到地震嚇得快跑出飯店。圖／取自臉書
網友在花蓮遇到地震嚇得快跑出飯店。圖／取自臉書

昨日深夜花蓮連續發生2次地震，分別是規模5.8、規模6.2的地震，搖晃程度相當大，氣象局也針對部分區域發布國家級警報。有網友分享，昨晚人在花蓮的飯店住宿，第二次地震時全部人都跑出飯店，豈料有不少花蓮在地人留言表示「當下在看電視」、「不到6級花蓮人不在意」。

有網友在臉書社團爆廢1公社發文表示，他昨晚人在花蓮飯店投宿，第一次地震時，沒有人跑出飯店，等到第二次地震時，全部人都往飯店外跑，他自嘲表示，「花蓮人會不會覺得我們這團怎麼了」。

許多花蓮在地人紛紛留言「在家看電視」、「個人感覺不到6級應該是沒人會太在意」、「這次花蓮人沒啥跑啊」、「這幾天有聽到1、2次地鳴，今天發生地震！我們全家還是很淡定，看電視的看電視，滑手機的滑手機~然後說著『這次有搖哦！』如果再搖一點，就要跑了！」、「全家很淡定的在看電視」。

也有人表示，該網友與其他同團的旅客跑到高樓大廈旁非常危險，若地震造成建築物倒塌，就有被砸中的危險，留言「跑是要跑到空曠地帶，這樣還不如不跑」、「擠在那種地方跟等死真的沒兩樣」。

該網友也補充說，「看到很多留言的朋友說習慣了，但我還是真心覺得，不管地震有多頻繁，是不是覺得搖的很習慣，有危機演練的心態，還是很重要的，畢竟還有家人和愛你的人在等，有跑有機會」。

地震

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