女逛好市多被搭訕！一句「請三思」秒退2雷物 網：遇到好心人

知名美式賣場好市多，因為商品眾多，又常推出優惠，不管是平日還假日，都很多人前往消費。除了有人推薦「隱藏美食」跟勸告「容易被偷的東西」之外，這次有網友分享，日前在逛好市多的時候被路人搭訕，迎面相遇的時後對方還帶著驚恐的眼神，沒想到結局卻出乎人意料之外。

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，日前在內湖好市多採買的時候，逛著逛著有與一名路人迎面相遇，對方帶著驚恐的眼神看著她，她本來以為是購物車裡自己的包包太亂嚇到人，沒想到擦肩沒多久後，該名路人上前搭訕，拍著她說「肉包跟水餃很雷，請三思」。

原po這時候才恍然大悟，原來對方不是要搭訕，而是要勸退她買「肉包跟水餃」，她原本想說沒吃過試試看，聽到路人講完後就默默拿回去放了，此文一出也引起1.4萬人按讚。

女網友日前到內湖好市多逛街，被路人勸退兩樣雷物。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

網友看了紛紛留言「遇到好人」、「哈哈哈哈難怪他會很驚恐，因為你買一個就算了，還買了兩種雷物」、「肉包真的是超雷，買過一次嚇到」、「這個好好笑，可是太幸運了」、「這個人一定思考很久才會鼓起勇氣回去跟你說，蠻有心的。」、「不信邪，買過水餃…我這不挑的人都吃不下去」。

但也有人覺得「賣場路人有時候給的建議也很雷，上上禮拜賣場路人強力建議我買玉米粒罐頭，上禮拜我吃了⋯腸胃炎。」、「水餃我真心覺得還好沒有那麼誇張的雷～～非常對的起這個價位 ⋯已回購數盒」、「成長環境不同，他的雷未必是你的」。

另外也很多人反推襪子「襪子也挺雷的，穿沒幾次越來越長⋯」、「襪子真的很雷，我老公穿沒多久就鬆口了」、「襪子也很雷妳知道嗎？！穿幾次就鬆了⋯⋯屢試不爽」、「我也買過日拋襪子，很希望有人告訴我」。