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烤雞吃膩了...她問好市多有哪些「隱藏版美食」 網推這個必吃

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多烤雞一直是店裡最暢銷的品項之一。美聯社
好市多烤雞一直是店裡最暢銷的品項之一。美聯社

很多人愛逛好市多，食物種類多又好買，尤其熟食區，食物買回家開封就可以直接吃，非常便利。美食眾多，卻造成了選擇困難，許多人不知道該怎麼挑，只好老拿一樣的品項。有位女網友在Dcard美食板發文，抱怨爸媽每次去逛好市多，「總是買烤雞和貝果回家」，她吃到有點小膩，忍不住求教問網友「還有什麼私心推薦的隱藏版美食嗎？」

好市多烤雞示意圖。報系資料照
好市多烤雞示意圖。報系資料照

原PO表示，她因為假日排班關係，沒法跟爸媽一起去逛好市多，結果是爸媽每次都帶一樣的熟食組合回家，她相信好市多應該還有很多必吃的美食。原PO也上網做功課，列出烤雞以外，她心中的夢幻逸品還有巧克力乳酪塔、泡菜起司炒飯、餡多版小泡芙等美食。

PO文一出，讓人食指大動，網友熱烈討論，烤雞還是最多人的心頭好。「可是我還是想吃烤雞」、「烤雞大腿就是好吃」、「覺得泡菜起司炒飯份量有點少」、「辣雞翅也超讚」、「牛肉捲跟烤雞腿超棒」、「泡菜起司炒飯超讚，自己再加高麗菜跟起司，整個變豐富」、「凱撒沙拉」、「布朗尼」、「生魚片、泰式涼拌、柚子雞胸肉、希臘優格」、「好市多的沙拉是真理」、「韓式燒烤牛肉」、「酪梨雞肉沙拉、核桃麵包、大理石麵包、酪梨鮭魚壽司」。

美式賣場好市多示意圖。記者侯永全攝影／報系資料照
美式賣場好市多示意圖。記者侯永全攝影／報系資料照

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