好市多「一物」超容易被偷！轉身秒不見 釣出苦主：我被偷8次

美式連鎖賣場好市多很多好物，又常推出優惠，總是吸引大批民眾前往掃貨，但這次有網友抱怨，在好市多購物的時候，只是轉身看個東西，不到幾秒鐘就被偷走，這東西就是「購物袋」，甚至有苦主說「我已經被偷8個了」。

網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文抱怨，他表示日前在逛好市多的時候，連丟兩個購物袋，都是放在推車上，轉身看個東西，不到幾秒鐘的時間就被偷走了，連兩次都只好在現場買購物袋「超無奈」。

此文一出也釣出很多苦主「也不見過+1，怒在袋子上兩面四角都蓋姓名電話印章」、「我覺得有些人會以為購物袋是免費的，就順手了，昨天已買第八個路過」、「我被偷過一個紅色Costco的袋子，那個配色已經絕版了，後來進賣場都不帶購物袋了」、「我丟了三個」。

另外也有人建議「被偷就報警」、「怎麼不調監視器，不然可以用油漆筆在上面寫代號或者是會員號碼後五碼，被拿走了，他們也不敢拿出來用」、「請通報賣場」、「如果有結帳好的藥品類，千萬不能離身」、「在上面綁防盜的裝置」。