快訊

妻子也知情！被爆疑與顏若芳同居 王定宇回應了

AZ疫苗副作用大、保護力低？在英接種者現身說法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肉買回來要不要洗？問題掀網熱議 內行曝「正確方法」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「大家是會洗肉派還是不洗肉派」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／Ingimage
網友好奇「大家是會洗肉派還是不洗肉派」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／Ingimage

許多人切蔬果前會用水沖洗表皮的農藥或髒汙，但你有聽過洗肉嗎？一名女子透露，從超市買肉回來會先「用水沖洗」在下鍋料理，不過身旁的朋友都沒有這習慣，讓她不禁好奇「大家是會洗肉派還是不洗肉派」，貼文掀起眾人熱議。

原PO在「Dcard發文表示，在宿舍跟大學同學一起開伙煮飯時，因為把肉拿去沖水朋友看到就很訝異，甚至男友也對此行為感到疑惑，對此原PO提到平常只洗肉塊上的血水，火鍋肉片則不會沖洗，「老一輩的人有這習慣，至少我家裡的人都會，所以也跟著照做」。

貼文一出，獲得不少共鳴，「我會洗耶，用過濾水沖過一遍再放進鍋裡一起煮，畢竟不知道製作過程機器乾不乾淨，總覺得這樣比較衛生」、「我也會洗，就想洗掉多餘的血水和油汁」、「我媽說切的時候搞不好會不小心掉在地上，所以也都會洗一下」、「我也會洗尤其是雞胸肉，上面都會有一層黏黏的東西」。

但也有人表示，「之前看過一篇外國報導，在流理臺洗生肉的時候，因為水會噴濺加上生肉上的細菌其實滿多，反而會造成整個環境的污染，所以建議大家可以用直接川燙的方式去除血水和髒污，雖然多一個步驟有點麻煩但其實會比較衛生」、「之前看電視上說用熱水燙一下是最好的方法」。

Dcard

延伸閱讀

不是珍珠！營養師揭手搖飲「配料熱量」排行 冠軍超意外

鹹酥雞可以新增哪種好吃的調味法？ 老饕一面倒：這樣最對味

逛賣場見「孤兒車」他不解 店員無奈曝用途：下班歸位很煩

有洋蔥！吃膩月子餐叫外送 媽見店家「手寫4字」暖哭

相關新聞

肉買回來要不要洗？問題掀網熱議 內行曝「正確方法」

許多人切蔬果前會用水沖洗表皮的農藥或髒汙，但你有聽過洗肉嗎？一名女子透露，從超市買肉回來會先「用水沖洗」在下鍋料理，不過身旁的朋友都沒有這習慣，讓她不禁好奇「大家是會洗肉派還是不洗肉派」，貼文掀起眾人熱議。

送一餐要花20分鐘！八樓女叫外送被嗆「廢人」網留言意外揭此樓有詭

外送員和消費者之間產生的糾紛層出不窮，近日有一名女性消費者在網路上po出她與外送員的取餐對話，認為對方出言不遜，事後該對話內容更被其他人轉貼至另一個臉書社團「外送員的奇聞怪事」引發更多人留言討論。

婚禮上「打包還拿喜餅」 她被查到沒包紅包竟回：生小孩再包

參加喜宴應該包多少紅包才合理，一直都是不少人討論的話題。日前一名網友便對此分享自己遇到的荒唐事蹟，表示自己結婚當時有一名賓客來參加婚禮，不但沒有包紅包，在離開前還順手拿走了一盒喜餅，原本以為是誤會，再詢問確認之後，對方還笑笑說「等你生小孩再包大包的給你」，讓他十分傻眼。

最美博士遭恐嚇「讓妳懷孕」 女老師加碼嗆她作風大膽引網砲轟

護理學博士許藍方被譽為「最美博士」，她因為經常拍片探討各種性知識，屢屢遭到網友私訊騷擾。日前就有一名網友私訊許藍方，頻頻說出「我會強姦妳的」、「老婆，看診就給做愛」等話，讓許藍方不堪其擾，憤而提告...

女童狂跳商場用餐區沙發她勸阻 對方母嗆：哪個小孩不跳？

不同家庭管教小孩的方法都不一樣，日前一名人妻便在臉書上發文表示，在公共場合撞見一名國小女童一直在沙發上跳，儘管她好心勸阻女童，但卻遭女童的媽媽大聲抱怨表示「哪個小孩不跳（沙發）的」，讓她十分傻眼。

她買預付卡讓門市選號！一看竟是「078487」 內行曝真相

你會在意不好聽的數字諧音嗎？一名媽媽幫女兒辦預付卡，並拒絕門市店員辦月租的建議，結果拿到一組手機號碼，後面六個數字竟是「078487」，該名媽媽覺得數字不太好聽，好像「有被門市整的感覺」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。