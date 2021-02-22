唐吉軻德開幕一個月後火速退燒！ 他貼冷清現況：還有人要排嗎？

先前日本的生活百貨唐吉訶德在台北的西門町開分店，引起許多人前往朝聖，使排隊人潮綿延不斷，更爆出分店還有望設店高雄。不過卻有網友於21日時發文指出，現在只要排15分鐘就可以進店，店外的排隊動線也不像之前那麼長，不禁懷疑「有沒有唐吉軻德退燒的八卦？」

原PO在 PTT 八卦板上發文說明，自己剛剛去唐吉軻德，大概排15分鐘就進去了，過年來的時候甚至還要排40分鐘，剛開幕的時候還有排過1小時的，而現在的排隊動線也沒有之前那麼長，他更指出「買牛肉跟壽司好市多就有了，專程跑到西門町做什麼」。

對此，有網友在留言處發文指出，「我早上八九點去就直接進去，沒排過隊」、「減少排隊時間不好嗎」、「居然還要排，台灣人真是愛排隊」、「上午直接進去沒排到隊，但想買的東西都沒有，隨便逛逛買幾包零食就出來了」。