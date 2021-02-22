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唐吉軻德開幕一個月後火速退燒！ 他貼冷清現況：還有人要排嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
日本百貨唐吉軻德「DON DON DONKI」於西門町開設台灣首家分店，剛開幕時吸引大批民眾排隊。記者蘇健忠／攝影
日本百貨唐吉軻德「DON DON DONKI」於西門町開設台灣首家分店，剛開幕時吸引大批民眾排隊。記者蘇健忠／攝影

先前日本的生活百貨唐吉訶德在台北的西門町開分店，引起許多人前往朝聖，使排隊人潮綿延不斷，更爆出分店還有望設店高雄。不過卻有網友於21日時發文指出，現在只要排15分鐘就可以進店，店外的排隊動線也不像之前那麼長，不禁懷疑「有沒有唐吉軻德退燒的八卦？

原PO在 PTT 八卦板上發文說明，自己剛剛去唐吉軻德，大概排15分鐘就進去了，過年來的時候甚至還要排40分鐘，剛開幕的時候還有排過1小時的，而現在的排隊動線也沒有之前那麼長，他更指出「買牛肉跟壽司好市多就有了，專程跑到西門町做什麼」。

對此，有網友在留言處發文指出，「我早上八九點去就直接進去，沒排過隊」、「減少排隊時間不好嗎」、「居然還要排，台灣人真是愛排隊」、「上午直接進去沒排到隊，但想買的東西都沒有，隨便逛逛買幾包零食就出來了」。

西門町 唐吉訶德 PTT

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