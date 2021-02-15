兒拿紅包想存錢、婆婆狂跳針「買股票」 母崩潰：他才5歲

正逢春節連假，家家戶戶都在發紅包，有網友表示，5歲兒子收到紅包後，她原打算帶著兒子到銀行存錢，婆婆卻不斷跳針插話「不要教他存錢，要教他買股票」，讓她心很累的表示「是有這麼堅持，要現在、立刻、馬上教一個5歲的小孩買股票嗎？」

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，兒子今年5歲，她對兒子說，「今年我帶你去存錢，體驗如何存錢到銀行戶頭」。婆婆卻插話說「教他買股票」，她回應「慢慢來吧！先教他存錢的觀念」，婆婆又說「不要教他存錢，要教他買股票」，她則表示「等他大一點，比較懂了，我再教他」，婆婆再度跳針堅持「他現在知道什麼錢，就可以教了」，讓她無奈閉嘴。

該網友表示，兒子才5歲，「是有這麼堅持，要現在、立刻、馬上教一個5歲的小孩買股票嗎？」另外她也抱怨，吃年夜飯時全家邊看電影龍貓，婆婆卻一直吐槽劇情，抱怨「怎麼可能樹長這麼快」，讓她無奈表示「婆婆，我們只想好好看個動畫，你能安靜一點嗎？」

其他網友則表示「他是包一股的錢嗎？」、「歐印台g電了啦」、「跟婆婆說『媽，妳給他的錢還不夠買呀』」、「先教會儲蓄，以後再教投資，不然如果先教投資，真的獲利了，就容易自負，自負的結果往往慘賠變負債」。

不過也有網友認同婆婆觀念，留言「買零股也很好哦」、「存款、存股都很好」、「婆婆說的好像也沒錯」、「事實上婆婆的觀念沒錯」、「正確觀念，與其存死錢，善用活錢才正確」、「現在存股勝存銀行，買股票支持」。