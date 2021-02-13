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汽油精「中英文標示不同調」 他加完哀號求救釣出前輩曝下場

聯合新聞網 / 綜合報導
汽車為現代人主要代步工具，除了定期保養，平時也要注意維護。 圖／pixabay
汽車為現代人主要代步工具，除了定期保養，平時也要注意維護。 圖／pixabay

汽、機車做為現代人主要代步工具，自然必須好好維護，除了定期保養維修外，多數車主平時加油時還會加入汽油精來清除油箱水氣、引擎積碳等問題。不過凡事講求適量，有車主看錯標籤說明，加入過量的汽油精，擔心對引擎造成重大傷害，緊急發文求救，釣出不少「前輩」現身說法。

該名車主表示，日前在美式賣場購買一瓶加強版汽油精，使用時依瓶身中文標示「加油前一次一罐」，在油箱加入整瓶汽油精。倒完後，他繼續研究瓶身說明，赫然發現英文標示與中文不同，為「一罐對應20加侖」（約80公升），而他的油箱僅40公升，讓他緊張詢問「現在處理方法是趕快拼完還是開一段就去補油稀釋比較實在？」

發文立刻釣出不少過來人回應，紛紛安慰「不會怎樣」、「不會怎麼樣，我也幹過這種事，車現在還是頭好壯壯」、「不會怎樣啦！我之前也加錯，半桶油就再去加滿一次就好」、「OK啦，開一段補點汽油也可以」、「應該是沒關係拉，不過可能無法發揮最佳的效果」、「多一倍還好，不要多十倍就好」，也有人搞笑表示「會太補」、「就是小朋友出走速度加快而已」。

有人則提醒加入過量汽油精的問題「一次清太多積碳，容易堵住濾心，不好發動、加速無力，管路本來就不髒的，應該就沒什麼差」。也有人拿出二輪經驗回應「經驗中只有抖動和無力」、「機車曾經加太多 後果就是發不動，但後來也沒其他問題」、「二輪經驗真的是抖+發不動，但車子我已經試加2倍或是3倍都沒差，反而更好開」，但普遍都要原PO別太擔心。

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