兒洗澡超過15分在DIY？父母狂敲門猛催 開門這幕眾人傻眼

洗澡時間應該要多久才算正常？一名男網友在臉書發文分享，每天晚上只要自己在浴室洗澡超過15分鐘，就會被父母瘋狂敲門叫他快出來，因為被懷疑占用浴室「DIY」。浴室門一開，現場照片卻讓網友傻眼笑翻，直說用到的「工具」未免太多。

男網友在臉書社團爆廢2公社發文，說每當自己晚上洗澡一超過15分鐘，就會被父母突然猛拍門要他趕快出來，被迫打斷洗澡時的樂趣。而父母心急的原因也相當奇葩，竟是因為擔心原PO占用浴室，趁著洗澡的時候DIY。不過他隨即解釋，自己只是「童心未泯」，並曬出事後照讓一票網友全看傻眼。

該名網友曬出神秘的疊疊樂。圖擷自 爆怨2公社

從照片中可見，浴室角落還擺著盥洗用品，但水盆、水瓢、牙刷甚至連牙線都被疊起來。整套系統維持著神秘的平衡，看起來很容易解體但還是順利拍下認證照。

網友搞笑回應「不要用這個擺設掩蓋事實」、「原來高手在洗手間」，不禁讚嘆「男生們的快樂就是這麼簡單」。也有務實派的網友認為，疊這個應該得花不少時間，若這麼有閒可以幫忙洗一下浴室。還有網友表示自己相當容易流手汗，鍵盤滑鼠旁偶爾堆著用過的衛生紙山，也常被哥哥懷疑。