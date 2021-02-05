快訊

聯發科盤中再刷新股價紀錄至987元 離千金只差幾步

海大地下室起火傳爆裂聲 緊急疏散教職員十多人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒洗澡超過15分在DIY？父母狂敲門猛催 開門這幕眾人傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友自述只要洗澡超過15分鐘，就會被父母猛敲門催他出來。示意圖／Ingimage
一名男網友自述只要洗澡超過15分鐘，就會被父母猛敲門催他出來。示意圖／Ingimage

洗澡時間應該要多久才算正常？一名男網友在臉書發文分享，每天晚上只要自己在浴室洗澡超過15分鐘，就會被父母瘋狂敲門叫他快出來，因為被懷疑占用浴室「DIY」。浴室門一開，現場照片卻讓網友傻眼笑翻，直說用到的「工具」未免太多。

男網友在臉書社團爆廢2公社發文，說每當自己晚上洗澡一超過15分鐘，就會被父母突然猛拍門要他趕快出來，被迫打斷洗澡時的樂趣。而父母心急的原因也相當奇葩，竟是因為擔心原PO占用浴室，趁著洗澡的時候DIY。不過他隨即解釋，自己只是「童心未泯」，並曬出事後照讓一票網友全看傻眼。

該名網友曬出神秘的疊疊樂。圖擷自爆怨2公社
該名網友曬出神秘的疊疊樂。圖擷自爆怨2公社

從照片中可見，浴室角落還擺著盥洗用品，但水盆、水瓢、牙刷甚至連牙線都被疊起來。整套系統維持著神秘的平衡，看起來很容易解體但還是順利拍下認證照。

網友搞笑回應「不要用這個擺設掩蓋事實」、「原來高手在洗手間」，不禁讚嘆「男生們的快樂就是這麼簡單」。也有務實派的網友認為，疊這個應該得花不少時間，若這麼有閒可以幫忙洗一下浴室。還有網友表示自己相當容易流手汗，鍵盤滑鼠旁偶爾堆著用過的衛生紙山，也常被哥哥懷疑。

其他人看到如此有趣的經驗，也分享自己曾經把家裡的浴缸當溜滑梯，卻不慎把浴缸弄破一個大洞。過程中一度身體包著浴巾衝出門，想找膠帶封住破孔卻徒勞無功，「那天洗澡我在廁所待了三小時....」。

其他網友分享滑鼠旁堆著擦手汗的衛生紙，也曾被家人誤會。圖擷自爆怨2公社
其他網友分享滑鼠旁堆著擦手汗的衛生紙，也曾被家人誤會。圖擷自爆怨2公社

爆廢公社 DIY

延伸閱讀

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友一語道破：想吃就自己來

心理測驗／穿越時空窺見自我特質 4選項測出你的前世人設

一團白窩坐墊完美融合！倉鼠啃小米一臉滿足 網喊：根本天使

她曝薪資福利「這在南部好嗎？」 網友稱羨：比台北好

相關新聞

內餡竟然不是臘肉！蘿蔔糕咬不爛 吐出來一看噁到爆

外食族最怕吃東西吃到異物，不僅噁心也很不衛生，一名女網友在臉書發文抱怨日前買了蘿蔔糕回家吃，沒想到老公吃到一半時，發覺怎麼嚼都嚼不爛，吐出來一看讓他們都傻了，竟然是兩片指甲，鄉民們看了全都大喊「太噁心了」。

兒洗澡超過15分在DIY？父母狂敲門猛催 開門這幕眾人傻眼

洗澡時間應該要多久才算正常？一名男網友在臉書發文分享，每天晚上只要自己在浴室洗澡超過15分鐘，就會被父母瘋狂敲門叫他快出來，因為被懷疑占用浴室「DIY」。浴室門一開，現場照片卻讓網友傻眼笑翻，直說用到的「工具」未免太多。

他問水電師傅拍教學影片不怕影響生意？ 網酸：你想得太簡單

常聽到許多人說「技術無價」，畢竟要學習一技之長就要花費相當多的時間和金錢，以水電來說，有些人請水電師傅來維修卻抱怨要被收費好幾千元，也因此常常引起紛爭。一名網友在PTT貼文質疑有些師傅將水電維修的撇步拍成影片，並放到網路上，難道不怕生意下滑嗎？貼文引來網友們熱議。

從雞排妹、曾國城看「男女聊天」 知名影評：多沒話題才需要聊身材啊？

雞排妹尾牙性騷擾事件燒不停，除了歌手翁立友之外，昨天也燒到曾國城。雞排妹點名「撞胸主持人」就是曾國城，曾國城火速隔空道歉，雞排妹也透過經紀人表示「城哥的道歉我收到了」，也表示希望翁立友向前輩多學習，看來雞排妹感受到曾國城的誠意。雞排妹放話今天（2/5）將出席翁立友的記者會，再掀話題。

翁立友捲雞排妹性騷風波！眾星卻發聲力挺 網揭2大原因

藝人鄭家純（雞排妹）日前指控遭台語歌王翁立友性騷擾，除了疑似摸臀，也認為對方要電話和改歌詞等言行讓她不舒服，但翁立友嚴正否認，並支持雞排妹提告，也讓外界霧裡看花...

她在公司女廁逮到偷拍狼 網見嫌犯外表條件歪樓：浪費了！

出門在外真的要小心被偷拍！一名女網友日前驚訝地表示，辦公大樓的女廁內竟然出現偷拍狼，且嫌犯看起來很年輕、長相斯文，身高甚至超過190公分，讓眾人直呼「看不出來會做這種事」，還有網友感慨「浪費了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。