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超長15字！高雄男求改運「台灣之光財神」成全台第二長名

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖。 圖／ingimage
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又一超級長名出現！高雄一名林姓男子稱「2020太多鳥事」在臉書貼出「改名公告」， 並附上自己的新身分證照片證明。由於他的新名字叫「林家丞台灣之光財神羅伯特歐薩斯」長達15字，只比目前最長名少4字，堪稱台灣第二長的名字，與名人「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」並列。

根據該男子在臉書貼的身分證照片，可以看出他目前26歲，住在高雄市。他貼文表示是為祈求轉運而改名「抱歉我先改名了，2020太多鳥事了！ 希望2021新名字能帶給我財運跟好運氣。」他的朋友將他的貼文轉到《爆廢公社二館》後，註明「強者我朋友」、「真實改名非PS後製」，也引起網友熱烈迴響。

網友們紛紛表示十分有趣，「如果來銀行讓我遇到，我一定大笑」、「去辦事或貸款應該要簽很久」、「這樣印章要刻多大顆？」；有人批評「滿滿的中二感」、「等到之後碰到麻煩，看你還笑不笑的出來」，但也有人表示「至少人家敢說敢做真的敢改，比在這邊酸來的有種」。

最早以超長名字廣為人知的是桃園的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，他一度是全台名字最長的人，後來還曾參選過嘉義市市長、立法委員。但他的紀錄在去年2020年被YouTuber「要投」的「晉瑋臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」打破，還引發兩人之間的官司。

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