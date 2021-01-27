騎Gogoro沒電直奔充電站 這一景象令他崩潰：會不會太剛好！

許多人為了環保愛地球，加上政府祭出的優惠，選擇以電動車取代油車代步，且電池更換站也遍布全台，給民眾帶來便利。但有網友分享，近日去加油站換電池時，跳出的電池卻讓他十分傻眼，結局曝光後引起網友熱烈討論。

一名網友於《Gogoro Club Taiwan總代理》社團中發文表示，他在更換電池時，原先預計跳出的電池卻硬生生的被旁邊的圍欄卡住了，眼前的景象讓原PO不禁崩潰直呼，「有沒有這麼剛好啊？」，他貼出一張圖片，照片中可以看到，跳出的電池遭施工柵欄強行「卡位」，根本沒有空間可以挪出來。

原PO換電池時，只見施工的柵欄硬生生擋住了跳出的電池。圖擷自 Gogoro Club Taiwan總代理

網友紛紛留言表示，「我上週換也是那個位置」、「想知道怎麼取出」、「這顆電池一定滿電」、「會不會也太剛好」、「真的欠檢舉」、「好誇張...擋到電池出口」。也有網友提出解決方案，「再壓回去，換另外一組，有三次機會」、「壓回去換一組吧」、「圍欄可以移動一下，是有空間的」。

另外也有其他苦主分享自身經驗，照片中只見一台汽車大喇喇地擋住了跳出的電池，也是完全拔不出來，網友不禁感嘆，「會不會也太剛好」。