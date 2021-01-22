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男訓童「飯沒吃完太浪費」反被神回嗆爆 網讚：孩子邏輯正確

聯合新聞網 / 綜合報導
現在的孩子啟蒙早加上早熟，面對長輩訓斥還能以伶牙利齒回應。 示意圖／ingimage
現在的孩子啟蒙早加上早熟，面對長輩訓斥還能以伶牙利齒回應。 示意圖／ingimage

現在的孩子啟蒙早加上早熟，面對長輩常常伶牙利齒。一名網友今（22）日在PTT以「現在小朋友是不是很難教育了？」為題發文，指出之前帶朋友的小孩去餐廳吃飯，因為對方沒吃完，於是自己就要求對方別浪費，想不到小孩卻迅速回嘴，讓該網友啞口無言。

原PO表示，前幾天朋友因為有事，要求自己幫忙照顧他的孩子，因為懶得煮飯，所以原PO帶小朋友去吃滷肉飯。沒想到小孩子愛吃不吃，飯還剩一半，就說吃不下了。

原PO有點嚴肅跟對方說，「農夫很辛苦把米種出來，要把飯吃光光」，沒想到孩子竟回嘴，「農夫不辛苦，自動化大規模栽種，幾個人就能照顧好幾公頃的農場；灑農藥也靠無人機，採果樹都有機器人自動採收」。

此番回應讓原PO有點不知所措，於是跟他說，「那是外國，你吃的米是台灣種的」，不料對方再回，「那吃麥當勞就可以浪費了？」這也讓原PO當場愣住。他不禁感嘆，「現在小朋友都這麼聰明嗎？到底哪裡接觸這些資訊的？以前父母教訓我的話都不能用在現在的小孩身上，Why？」

對此，底下網友紛紛表示，「小朋友過太爽」、「等他出社會就知道現實囉」、「跟他說吃免費的別太囂張」、「說農夫不辛苦，不會帶他去除草喔？」；但也有網友說，「這麼聰明的小孩，還不大力栽培？」、「我覺得小孩子邏輯正確，你應該要思考自己為什麼會辨論輸吧」、「他沒說錯啊，不吃就不吃，你幹嘛強迫他？」

PTT 滷肉飯 麥當勞

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