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施工期鄰居留字條！他一看「竟不是靠邀」 網讚：超有禮貌

聯合新聞網 / 綜合報導
網友家中施工收到鄰居寫的紙條。圖／取自臉書
網友家中施工收到鄰居寫的紙條。圖／取自臉書

千金難買好鄰居，買房、租房時，鄰居也是相當重要的一環。有網友分享，近日家中開始施工作業，發現門口被貼了一張紙條，仔細看竟不是抱怨紙條，而是一名考生希望他提供工程時間，施工期間他將另尋他處唸書，讓他大讚「入行多年第一次遇到這種好鄰居」。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，這週開始拆除施工作業，發現門口被貼了一張紙條，內容寫著「15樓鄰居您好，我是12樓的住戶，由於本人是考生，會長時間待在家中讀書學習，時段上會與施工期間重疊，想請您告訴我何時會有較大的工程噪音，知道時間後我會在那些日期到別處讀書」。

該網友看完紙條驚呆直呼「沒想到竟然不是來靠腰而是說跟你說工程時間，真的是千金難買的好鄰居啊！難得的拆除過程中不是被靠腰，而是提供拆除工程時間就好，入行多年第一次遇到這種好鄰居」。

其他網友看完紛紛大讚「這年頭⋯有家教的孩子不多了」、「這個學生好有禮貌，先了解並且體諒和包容」、「好棒的考生」、「果然是讀書人」、「家教真的太棒了，太有禮貌的學生」、「拜託，送他包子，蛋糕，粽子（代表包高中）」。

爆廢公社 噪音

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