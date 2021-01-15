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為何別人炒肉燥都香又美味？網友分享美味秘訣

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友日前在網路上發文詢問為何煮出來的肉燥都很乾硬，希望有人幫解答。圖擷自PTT
一名網友日前在網路上發文詢問為何煮出來的肉燥都很乾硬，希望有人幫解答。圖擷自PTT

台灣堪稱美食天堂，多元化小吃讓民眾有更多的選擇，其中滷肉飯是非常有人氣的平價小吃。不只受到國人的喜愛，更是外國旅客必吃的美食之一。不過，近日有一名網友在網路上抱怨不知為何自己炒的肉燥都又乾又硬，希望有網友能幫忙解決問題所在。此文一出，許多網友紛紛點出美味關鍵。

一名網友日前在PTT上以標題《肉燥怎麼炒才不會又乾又硬呢？》說明常吃到其他人做的肉燥十分美味，不但夠油夠香還有很多湯汁，然而自己嘗試炒肉燥後，發現都又乾又硬，做不出理想中的樣子。文中也提到自己炒肉燥的步驟「先放一點油，將蒜末香菇丁炒香，再下絞肉，炒到變色放點酒去腥，再下油蔥酥炒香，再下醬油，一點糖，起鍋」最後原PO提問「請問那裡有問題呢？是不是炒的過程要加點水呢？」。

許多網友在文章下方指導原PO，表示「加水」是關鍵，「當然要加水」、「我想應該是沒加水啦」、「瘦肉不加水，只會變成肉乾不會變軟」、「一定要加水或高湯，我之前自己煮魚香還有炒絞肉都會」、「加水有個煨的過程，更能把肉的鮮味提出來，而且肉不會太老」、「因為我喜歡用湯汁拌飯，所以一定加水」、「要加水跟醬油燉煮」。

也有部分網友分享秘訣用滷的較好吃，「機本上肉躁是用滷的不是用炒的」、「肉燥的意思就其字義就是肉末而已，只是台灣講到肉燥都是用滷的」、「要用滷的，先炒到肉外表有變色開始加醬油水糖或其他調味」、「用滷的，滷到你喜歡的口感即可，油要留著，有些人怕油撈掉，肉會不香而且容易柴掉」。

除此之外，還有許多網友給不同建議，「小火慢燉，時間夠了他自然就好吃」、「那就先下絞肉小火慢慢的炒慢慢炒到油出來了以後，這時候再下蒜之類的辛香調味料」、「要讓肉多汁就是溫度不要太高」、「可以參考泰式打拋豬肉的炒法，只炒不用燉 絞肉不能挑太瘦」、「梅花絞肉比較合你的需求」。

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