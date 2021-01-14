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進社區迷路被罵「白痴」外送員泣：社會最底層連保全都看不起

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員示意圖，非當事人。聯合報系資料照
外送員示意圖，非當事人。聯合報系資料照

宅經濟發燒，外送員成為許多人斜槓或兼職的首選，近來卻頻傳外送員遭辱罵或歧視的事件，一名外送員在社群網站叫屈，到社區送餐被保全罵白痴，讓他感嘆是不是處於社會最低層連保全都看不起。

一名外送員在臉書社團PO文，感嘆外送到社區大樓，走錯路就被保全辱罵「智障、白痴、低能」，他難過表示是不是代表保全知道他們是社會最低層，就看不起人。

外送員哭訴被保全歧視。圖取自PTT
外送員哭訴被保全歧視。圖取自PTT

下面引起許多外送員回應同樣的心酸：「同樣是送東西，宅配業者就不會被這樣對待」、「有些店員態度也很差，平常當客人去時都很好」、「高級大樓的保全更看不起人」；也有人安慰：「沒有最低層的工作，即使是老闆也是一種工作，就跟掃廁所一樣，做任何事都是一種責任」、「沒修養的人別理他」、「告他公然侮辱」。

網友表示：「很多大樓管理員都對非住戶不太友善」、「嘴上說職業沒分貴賤，實際上暗地歧視嘲諷」、「一些老鼠屎造就大眾對外送員的負面印象」、「外送員薪水比很多上班族還高，有誰會瞧不起」、「都是可憐人何苦互相為難」。也有人提出保全可能討厭外送員的原因：「社區或公司都不能隨便停機車，外送亂停只急著把單送出去，跟保全不合很正常」。

先前也曾發生外送員毆打社區保全的事件，一名Uber Eats外送員因送餐地址有誤，保全拒收餐點，外送員竟動怒推打保全，還找來另一家foodpanda外送員聯手將保全毆打至昏迷，警方將動手的3人依傷害罪嫌移送法辦。

外送員 保全

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