未附詳細地址遭拒收餐點 外送員不滿竟找同業打傷保全
新竹縣竹北市昨天中午發生外送員毆打社區保全事件，一名Uber Eats外送員因送餐地址有誤，保全拒收餐點，外送員竟動怒推打保全，還找來另一家foodpanda外送員聯手將保全毆打至昏迷，目前仍住院觀察中，警方將動手的3人依傷害罪嫌移送法辦。
據了解，Uber Eats外送員因無法提供詳細地址，被保全告知社區管委會有規定，代收餐點和包裹都要有完整地址管理中心才能代收，因此拒收餐點，要求外送員聯繫住戶或附上詳細地址。
未料外送員表示訂戶未附詳細地址、聯繫不上住戶，雙方起了口角，隨後扭打在一起，外送員還找foodpanda外送員助陣，連上前勸架的總幹事都被熊報架走，保全則被打倒在地昏迷送醫。
竹北市民代表蔡蕥鍹接獲陳情前往醫院探視受傷的保全，她指出訂餐的住戶事發當時不在家，才請外送員將餐點交給保全代收，而她確實有把送餐地址附上，不解為何外送員會與保全發生糾紛。
蔡蕥鍹也說，竹北因外來人口多，外送業者訂單應接不暇，常見業者在車流中危險穿梭，發生重大車禍時有所聞，呼籲外送平台約束外送員行為。
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