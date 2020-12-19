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夫妻倆連續加班16小時回家見「兩杯茶、一張紙」哭了

聯合新聞網 / 綜合報導
一對夫妻加班到深夜11點多，因已連續工作16個小時，但沒想到回家後，卻看到客廳的桌上放了兩杯水及一張家中小孩留的紙條。 圖／爆廢公社二館
一對夫妻加班到深夜11點多，因已連續工作16個小時，但沒想到回家後，卻看到客廳的桌上放了兩杯水及一張家中小孩留的紙條。 圖／爆廢公社二

日前，一對夫妻加班到深夜11點多，因已連續工作16個小時，身心俱疲，但沒想到回家後，卻看到客廳的桌上放了兩杯水及一張家中小孩留的紙條，讓兩人瞬間淚流滿面。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」上分享，近日與妻子都加班到深夜11點多，某日回家後，看見桌上有擺著2個馬克杯，裡面還裝著熱水外，上面各蓋了一個小盤子保溫，旁邊附上孩子們的字條，要提醒兩人「小心盪（燙）喔」。這才知道原來是小孩想留2杯熱水給父母，但又怕父母喝熱水燙到。

對此，原PO說明，到家時熱水雖然都已經涼掉了，還是讓他們忍不住落淚，「這是我們夫妻流著淚、對看著、默默喝完的兩杯熱水…。」許多網友看到小孩這貼心的舉動，紛紛留言，「即使已冷掉了，心還是暖暖的」、「雖然涼掉了，但這卻是最溫暖人心的兩杯熱水」、「回到家看到這一幕，一整天的疲累都不見了」、「這時候，錯字都變對的了。」

夫妻 加班 爆廢公社

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