雨狂下1個月！ 汐止人路見「漸層綠」汽車卻笑了：大自然氣息

近來北部連日降雨，人稱「雨都」的新北市汐止區更是相當潮濕，令人不禁覺得要「發霉」了！日前就有一名網友發文分享，汐止的雨從11月26日下到12月中，幾乎持續下了整整一個月，直到最近才見到久違的太陽，原本不美麗的心情也因為見到路邊的「漸層綠」汽車而開朗許多。

侯姓網友在臉書發文表示，汐止已連續下雨下了整整1個月，不只頻繁降雨，她也意外發現社區大門的鐵桿上因潮濕天氣而長出細細青苔，沒想到走出戶外後竟還見到一台停放在路旁的黑色汽車被雨淋成「漸層綠」，仔細一看才發現原來是汐止太過潮濕才使得路旁汽車表面覆滿大片青苔。

只見照片中，一台黑色汽車車身表面蓋上一層青綠色，讓黑色車體變成特殊的「漸層綠」，但近看後才發現原來是因為汐止太過潮濕才使得路旁汽車表面覆滿大片青苔，意外為雨都汐止增添綠意。侯姓網友也有感而發，表示「車子下緣或多或少都染上些許綠意，有種充滿黴菌，想立刻殺去南部日照殺菌的衝動」。

根據氣象局資料，目前新北市汐止區最長連續降雨記錄已從11月29日寫至12月11日，只不過放晴幾天，近幾天又再度持續降雨，讓許多當地網友直呼受不了。不過，停放在路邊的汽機車意外長出青苔，甚至長出綠芽，讓被雨天籠罩的汐止區多點大自然的氣息，不少當地網友見了也會心一笑。

「雨都」汐止連日降雨，不少停放路旁的汽機車疑似也抵擋不了潮濕天氣而發黴或長出青苔。 圖／網友授權